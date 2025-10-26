市面有衞生巾稱可收集經血驗HPV　衞生署：未有充分科學證實可靠

衞生署指，市面上有商戶聲稱可透過衞生巾收集經血，然後由用家自行採樣並以郵寄方式遞交樣本至化驗所，以檢測人類乳頭瘤病毒（又稱HPV），署方提醒市民，本港乃至國際間目前尚未有充分科學證據，證明使用經血篩查子宮頸是可靠。



衞生署提醒市民，本港乃至國際間目前尚未有充分科學證據，證明使用經血篩查子宮頸是可。(資料圖片)

因應癌症預防及普查專家工作小組的建議，衞生署自2023年4月起採用子宮頸細胞進行HPV檢測，作為30至64歲婦女的主要篩查子宮頸的方法。

至於25至29歲的婦女，由於她們的HPV感染多屬短暫性，HPV檢測或會引致婦女接受不必要的跟進檢測或醫療程序，因此，專家工作小組建議該年齡組別的婦女繼續接受子宮頸細胞檢驗，即俗稱子宮頸抹片或柏氏抹片。

除了由醫護人員採集子宮頸樣本做子宮頸細胞檢驗或HPV檢測外，世界衞生組織認為，透過自行採集陰道樣本進行HPV檢測是子宮頸篩查的另一可靠方法。因此，衞生署自2024年六月起，在轄下11間提供家庭計劃服務的母嬰健康院進行HPV自行採樣檢測先導計劃及研究，探討陰道HPV自我採樣的可行性和接受程度。

至於自行採集經血或尿液樣本方面，衞生署指出，本港乃至國際間目前尚未有充分科學證據，證明這類子宮頸篩查方法的可行性和可靠性。衞生署會持續檢視有關方面的最新科學實證。

衞生署強調，任何篩查方法均存在一定限制，包括出現假陰性或假陽性結果。因此，篩查結果只能用作參考，不能取代醫生的專業診斷。市民如對篩查結果有懷疑，應諮詢專業醫護人員，以按個人的健康情況和需要，制定合適的健康評估項目和到合適的醫療機構接受檢查。