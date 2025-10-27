全運會｜機場、西九站4口岸設運動員專屬通道　全容貌識別7秒通關

入境處今日（27日）舉辦全運會義工及運動員打氣及誓師典禮，入境處長郭俊峯致辭時指，處方昨日起在4個指定口岸—香港國際機場、高鐵西九龍站、港珠澳大橋和深圳灣口岸合共設置16條專屬自助通道供運動員及相關人員使用。



已成功登記的運動員及相關人員可透過容貌識別技術完成出入境手續，無須使用實體證明文件，全程需時約7秒，為首次讓訪港旅客全程以容貌核實身分辦理出入境手續。



入境處今日舉辦全運會義工及運動員打氣及誓師典禮，入境處長郭俊峯致辭。（洪戩昊攝）

全運會下月9日至21日由廣東、香港及澳門舉辦。入境處長郭俊峯指，處方昨日起在4個指定口岸—香港國際機場、高鐵西九龍站、港珠澳大橋和深圳灣口岸合共設置16條專屬自助通道供運動員及相關人員使用，估計將有5,000人可使用這項安排。

入境處邊境管制（車輛）科指揮官黃君彥。（洪戩昊攝）

入境處邊境管制（車輛）科指揮官黃君彥指，專屬通道是由普通通道改裝而成。在開通專屬通道期間，處方會加開櫃位，確保不會影響一般出入境人士。他亦表示，處方事後會總結是次開通專屬通道的經驗，以研究能否恆常化。

兩項跨境賽事採用「前置通關查驗+閉環管理」方式

入境處亦公布了兩項跨境賽事的通關安排。公路自行車（男子個人賽）和馬拉松賽兩項跨境賽事，均採用「前置通關查驗+閉環管理」的方式來進行。

在「前置通關查驗」模式下，由賽事競委會於賽前收集和核定賽事所需人員資訊，再提交內地邊檢單位、入境處及其他相關部門審核，形成互認「白名單」。於賽事當日，入境處會派出觀察員於起點及終點協助內地相關單位檢查賽事人員赴港證件及核對資料，確保僅白名單上人員及車輛可進入閉環區作賽並進出香港。

賽事進行期間，參賽人員及車輛形成全過程封閉狀態，並利用數字化技術協助全程閉環管理。所有參賽人員及車輛均需於賽前裝上無線射頻識別系統（RFID）的設備及帶上連接全球定位系統的手環，再加上賽道直播監控及無人機監控，全程跟蹤及記錄人員和車輛軌跡以實時掌握人員及車輛進出口岸的資料。

10名入境處職員出戰全運

典禮介紹了10位將代表港隊出賽的入境處職員。（洪戩昊攝）

典禮亦進行了義工隊誓師。（洪戩昊攝）

另外，為支持及鼓勵入境處代表香港隊參與是次運動會的同事和義工隊成員，處方於總部舉辦「入境事務處全力支持十五運會和殘特奧會打氣及誓師典禮」。典禮由郭俊峯主持，除了介紹10位將代表港隊出賽的入境處職員外，亦進行了義工隊誓師。