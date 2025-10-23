全運會｜入境處舉行桌上推演　加強口岸應變協調能力

入境處周二（10月21日）舉行全國運動會突發事件應急處理桌上推演，為十五運會及殘特奧會作全面準備。入境處透過是次推演，讓所有人員進一步熟習十五運會舉行期間，處理突發事件的應變機制，確保為運動員及相關人員提供安全穩妥、高效暢順的出入境服務。



2025年10月21日，入境處舉行第十五屆全國運動會突發事件應急處理桌上推演。圖示入境處處長郭俊峯（前排中）、副處長（管制、簽證及證件）程和木（前排左三）、助理處長（管制）樊曉聲（前排右三）與各管制站指揮官合照。（政府新聞處圖片）

是次推演以模擬實際情境為基礎，重點針對十五運會和殘特奧會運動員或有關人士在管制站的出入境安排，以及十五運會跨境賽事中可能遇上的緊急情況，進行情境分析及流程推演，藉此加強入境處人員的應變及協作能力，確保各項安排更臻完善。

推演進行期間，入境處處長郭俊峯、副處長（管制、簽證及證件）程和木、助理處長（管制）樊曉聲及各管制站指揮官一同聽取人員的匯報。郭俊峯表示，是次推演為部門提供寶貴的經驗和培訓素材，其圓滿成功亦充分反映部門應變機制運作成熟，同時體現入境處人員的專業服務精神。