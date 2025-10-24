化妝攝影師小紅書吸客　來港婚攝跟拍化萬聖節妝　入境處拘5黑工

近期接連有內地化妝師及攝影師，利用主流社交平台，宣傳可以在香港提供廉價的化妝及攝影服務。入境處經網上巡邏及深入調查後，在小紅書鎖定可疑人物，派員「放蛇」喬裝顧客查詢及預約相關服務，在他們來港提供服務時作出拘捕行動。



處方由周一至昨日（20至23日）採取執法行動，拘捕5名非法勞工，包括一個提供化妝及香港街頭婚紗攝影的團隊，和一個提供萬聖節化妝及主題公園跟拍團隊，化妝師和攝影師收費僅200至不足3,000元。



有內地化妝師和攝影師來港提供化妝、婚禮攝影和主題樂園跟拍服務，入境處放蛇拘捕兩個團隊共5名黑工，檢獲他們的化妝用品和攝影器材。（梁偉權攝）

被捕3男2女黑工年齡介乎20至29歲。其中婚紗攝影團隊的攝影師收費200至300港元，化妝師收費約200港元。至於提供萬聖節化妝和主題公園跟拍的團隊，化妝師和攝影師收費則分別為人民幣250元和2,600元（折合約273至2,835港元）。

行動中，入境處人員檢獲被捕人的智能電話、攝影器材、化裝用品及宴會禮服。處方會將被捕人的社交帳號交予有關部門，向相關社交平台作適當跟進。

入境處特遣隊副指揮官陳仁傑表示，人員放蛇期間，發現有可疑人物表示知道香港執法較嚴厲，因而拒絕預約，顯示入境處打擊非法勞工的宣傳及執法有效。處方會繼續留意有關情況，積極進行反非法勞工行動，包括繼續網上巡邏打擊相關罪行，並宣傳反黑工信息。

入境處提醒市民，僱用非法勞工是嚴重罪行，勿因貪平或貪方便而選擇不明來歷的服務提供者；黑工服務質素無保證，隨時收錢後逃之夭夭，可能無法追回款項，令開心事蒙上污點，得不償失。

處方指出，任何旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作、開辦或參與任何業務。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。

根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年。

有內地化妝師和攝影師來港提供化妝、婚禮攝影和主題樂園跟拍服務，入境處放蛇拘捕兩個團隊共5名黑工，入境處特遣隊副指揮官陳仁傑（右）交代案情。（梁偉權攝）

市民可使用舉報非法勞工專線3861 5000、24小時舉報熱線2824 1551、傳真2824 1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk，或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格，向入境處舉報僱用非法勞工活動。