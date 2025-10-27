經血驗HPV衞生巾不可靠　陳凱欣：衞署無權叫下架　可研法律行動

衞生署昨日( 26日）不點名指有商戶透過衞生巾收集經血，由家自行採樣，以郵寄方式遞交樣本至化驗所，以檢測人類乳頭瘤病毒（又稱HPV），指做法未有充分科學證據證實可靠。不過，相關產品仍在網上有售，立法會議員陳凱欣表示，衞生署沒有權利要求產品下架，認為現階段先呼籲市民不要使用的做法妥當，但若情況持續下去，可研究透過《商品說明條例》等法例作行動。



涉事的「經血檢測HPV衛生巾」屬「樂護絲」本地品牌。（La Rosée樂護絲官方網站截圖）

「經血檢測HPV衛生巾」由中大校友蔡佩樺研發。（La Rosée樂護絲官方網站圖片）

中大校友蔡佩樺在2019年創立生物科技公司WomenX Biotech Limited（樺盟生物科技），2022年9月先推出「隔菌衛生巾」，今年1月則推出經血簡易檢測子宮頸癌特製衛生巾PadX-HPV。衞生署昨日不點名指，以經血檢測HPV的做法未有充分科學證據證實可靠，呼籲市民不要使用。

立法會議員陳凱欣（資料圖片）

立法會議員陳凱欣表示，沒有科研實證證實檢測準確，但坊間有售相關產品，認為衞生署有責任「出嚟講」。她指，政府需有充分證據證明涉嫌違法或有失實聲明，才可「開名」提及商家。

相關產品仍在網上有售，陳凱欣指，衞生署沒有權利要求產品下架，認為現階段先呼籲市民不要使用的做法妥當。不過，她認為，若情況持續下去的話，可研究透過商品說明條例等法例作行動。