紫荊黨前黨員涉騙黨19萬　官斥被告大話連篇違反誠信　判囚15月

紫荊黨前成員李佳斌涉在收購慈善機構時，詐騙該黨主席李山及執委江韌，涉款約19萬元，李早前否認一項欺詐罪，案件今（27日）在東區裁判法院裁決及判刑，裁判官鄭潤聰裁決時指，控方4名證人的證供簡單直接，接納他們為誠實可靠的證人，反之被告無法以讓法庭接納的回應解釋，為何其證供與錄影會面中所指前後矛盾，斥被告的供詞匪夷所思，大話連篇，案件涉違反誠信，被告長時間有計畫下犯案，判被告入獄15個月。



被告李佳斌（30歲，商人）被控1項欺詐罪，指他於2021年8月26日與2021年11月10日之間，在香港欺騙李山及汪韌，聲稱收購共同走過有限公司需港幣46.8,4萬元，並意圖詐騙，誘使汪韌給他這筆金錢，李從中騙取差價合共約19萬港元。

被告李佳斌在東區法院被裁定欺詐罪成，被判囚15個月。

指有劉先生收20萬卻無法提供資料

裁判官鄭潤聰裁決時指出，控方4名證人的證供簡單直接，接納他們為誠實可靠的證人，反之被告可清楚地陳述其他人的階級，唯獨無法交代他指稱實質收了20萬元的「劉先生」的資料，僅可以提供他的一張相片，又刪除了劉的聯絡方法，質疑被告為何不聞不問。

月薪8千墊支1萬不合邏輯

被告另在錄影會面中指出，他曾用微信向警方展示有關資料，但因手機亂碼等，無法提取有關資訊，其後又稱曾用內地軟件「釘釘」與劉聯絡，與錄影會面中的說法不同，但又無法解釋劉為何會把如此重要的事情，交給一個僅入職2個月的員工。被告另指曾為紫荊黨墊支約1萬元，惟鄭官質疑，被告的月薪僅8000元，墊支的費用甚至比其月薪高，認為其說法不合邏輯。

官指被告供詞匪夷所思

鄭官稱，被告試圖以緊張、對時間感困惑等原因解釋，惟鄭官認為他在狡辯，在錄影會面前警方已確認他適合作供，並有簽署紀錄。雖然被告是初犯，作供亦與事發時間有一定距離，但被告有一定工作經驗，斥其供詞匪夷所思，大話連篇，遂裁定他欺詐罪成。

辯方指被告從少想從政

辯方求情指，被告現年31歲，在港出生，現職倉務員，月入約5000元，沒有案底。被告從小開始想從政，做過多次義務工作，望法庭從輕發落，考慮索取報告，惟鄭官指，案件涉及違反誠信，須判處即時監禁，拒為被告索取報告。

官斥被告違反誠信無悔意

鄭官在判刑時指出，案件涉及違反誠信，被告全無悔意。他作為辦公室副主任，當時紫荊黨資源緊張，被告濫用信任及收取現金，且案發維持一段時間，反映他非一時貪念，而是長時間有計畫及安排下犯案。紫荊黨亦多次給予被告還款的機會，其行為亦對該政黨的形象造成影響，遂判被告入獄15個月。

紫荊黨主席李山曾出庭作供。(陳蓉攝)

事件涉收購慈善機構的交易

紫荊黨主席李山早前供稱，紫荊黨於2020年成立，他經人介紹於2021年7月認識李，李其後入黨，被委任為辦公室副主任。案發期間，被告建議該黨收購一間名為共同走過有限公司，該公司為法律下免稅慈善機構，李便委托被告負責相關事項，被告指收購價為46萬，被告並從黨內負責財務的江韌取得該筆款項。

被告女友被委任為董事

該公司原本由一位叫伍俊飛的成員處理，約一年後，伍被解除職務，並改由一位叫袁甜的人士為董事，袁甜為被告當時的女朋友，但紫荊黨並不知有關安排。

李從賣家得知收購價僅20萬

李後來從該公司的賣家得知收購價僅20萬，便向被告查問，被告指李拿他沒辦法。李曾叫被告還款，便不作追究，但被告沒有理會。被告於2022年10月被開除出黨。

被告自辯稱20萬元給了給「劉先生」

被告自辯時曾透露因李得知有金主欲捐錢給他們的黨，問被告會否有慈善機構可介紹，因用慈善機構收款，可方便捐款人扣稅，故才促成收購的計劃。他又稱曾跟李與一名「劉先生」見面，他理該劉先生與捐款有關。被告稱他向黨取46萬收購公司，除了支付賣方要求的20萬外，餘下26萬中，有20萬是給了劉，餘下6萬給了賣方公司的人員，被告並稱他曾在交易中墊支過1萬元。

案件編號：ESCC234/2025