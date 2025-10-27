議員林素蔚指會計公司失職　令她未能向秘書處領逾51萬　入稟索償

已宣布不再參選的立法會議員林素蔚，稱她花17.9萬元聘用一會計公司處理其會計及稅務事宜，惟她指該公司未及時為她呈交發票及收據等資料到秘書處，令她無法領取50.9萬元款項。她之後並要另花2.8萬元找人審核賬目。林認為該會計公司令她損失，不應向她收取服務費，並要就她的損失作賠償，因而入稟區域法院向該公司索償逾71萬元。



原告為林素蔚 ，答辯人為滙誠方圓諮詢集團有限公司 。

立法會議員林素蔚指會計公司失職令她無法申51.9萬費用。（陳葦慈攝）

林素蔚早前已表示不會再競選立法會議員。（林靄怡攝）

指被告違約她無法申領50.9萬

林在入稟狀指，和被告於2022年7月簽訂委託書，林委託被告於2022年7月至2024年2月，提供會計及稅務服務，包括協助林依據《立法會議員申請發還工作開支的指引》，向立法會申領報銷款項。惟被告違反委託書條款，未能協助林申領款項，包括未有及時向立法會秘書處提交發票和收據等，令林不能再申領該些款項，損失50.9萬元。

認為被告無權收其17.9萬元費用

林又指，曾向被告支付17.9萬元，但被告未能助她申領款項，認為被告無權向她收費，並應還款給她。此外，林需另聘公司審查被告準備的帳目等，亦分兩次合共支付2.8萬元。

全部損失約71.7萬元

林因而就其損失、要求被告退還費用及支付她聘用另一公司的款項，合共向被告追討71.7萬元。

案件編號：DCCJ 5847/2025