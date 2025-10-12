立法會選舉｜A4聯盟林素蔚棄連任新界東南議員　盼專心攻讀博士

再有立法會議員放棄連任，「A4聯盟」新界東南立法會議員林素蔚今日（12日）宣布不參選下屆立法會，她說議會及地區工作投入的時間較多，故期望可專心完成學業，回歸社工專業角色，攻讀博士學位，相信這四年的立法會工作經驗將有助及大大提升將來服務市民的能力。連同不連任的張欣宇，「A4聯盟」4名成員下屆可能變成2人。至今累計有9名議員宣布不連任，其中3人身兼行會成員。



A4聯盟立法會議員林素蔚。（黃浩謙攝）

林素蔚棄選新界東南議員 盼專心攻讀博士

林素蔚感謝國家的信任和市民的支持，令她過去四年能以地區直選立法會議員身份服務香港。她說，作為社工出身的議員，始終不忘初心，秉持社工價值，以「拾海星的故事」為信念，致力服務市民，關注每一位市民和家庭的需求，並積極推動地區工作，擔任特區政府與市民之間的橋樑。從投身社工專業至今，目標始終是讓社會上不同需求的人士生活得更好；在擔任議員期間，亦致力透過職能，為市民爭取更美好的生活。

本人決定不參選第八屆立法會選舉，回歸社工專業角色，攻讀博士學位。因議會及地區工作投入的時間較多，故期望可專心完成學業。相信這四年的立法會工作經驗將有助及大大提升本人將來服務好市民的能力。 「A4聯盟」新界東南立法會議員林素蔚

林素蔚說立法會的工作讓她在政策研究及倡議方面獲得提升，超越過往作為社工的範疇。而作為一名普通香港市民，能有機會站在立法會議員的崗位上，心中充滿感恩。她感謝過去在社會福利、醫療及青年發展等範疇支持她的老師、前輩、同事及朋友；感謝立法會及地區團隊的所有兄弟姊妹和義工，過去四年的辛勤付出與支持，「議會工作的成果從非一人之功，背後團隊的默默奉獻至關重要。」

2月5日，A4聯盟立法會議員林素蔚出席新春傳媒茶聚。（陳葦慈攝）

林素蔚感謝市民支持

同時，她感謝過去及現在一直堅定支持她的市民，坦言沒有市民的支持，無法走到今天，形容市民的鼓勵與信任，是議員服務的最大動力。她亦感謝家人，在風雨中作為最強大的後盾，稱作為公眾人物，家人常承受不必要的壓力，但他們始終默默包容，無怨無悔。她又感謝特區政府過去四年來，在社福、醫療、人寵共融政策及地區議題上接納她的建議，相信在特首李家超的領導下，特區政府團隊將繼續貼近民意，為民服務，力求進步。