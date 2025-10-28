雙非子殘障案研訊終止　家屬批醫委會行政失職　香港淪為第三世界

一對內地夫婦2009年來港於浸信會醫院產子，兒子出生3日後癲癇，因腦膜炎致腦癱及四肢殘障。二人2010年向醫委會投訴涉事醫生，原定2016年展開研訊，惟醫生押後研訊申請獲批，最終沒有下文。事隔15年的今日，醫委會始展開研訊，不過，研訊小組基於秘書處未能解釋案件拖延的原因，最終決定終止研訊。



夫婦對研訊結果感到憤怒，「我哋等左呢單案件16年，得到咁嘅結果，好心痛」。二人認為醫委會行政失職，斥香港已成「第三世界」，冀醫委會清楚交代事件，未來將考慮司法覆核。



今年年滿16歲的黎遠建腦癱及四肢殘障，未能自理。（社區組織協會提供）

醫務委員會研訊小組今早開庭處理2009年黎遠建出生後懷疑醫療事故案件。（林子慰攝）

黎遠建父母黎志堅及太太到場旁聽，對研訊結果感到憤怒。（林子慰攝）

批醫委會不了了之 家屬：咁嘅結果心更痛

研訊小組今日（28日）表示，秘書處未能解釋為何拖延案件，決定終止研訊，以免對被告造成不公和欺壓，濫用研訊，同時禁止秘書處繼續調查案件。（見另稿）

投訴人黎志堅及其太太近日特意從北京來港聆聽研訊，他們知悉研訊結果後感到不滿及憤怒：「我哋等左呢單案件16年，得到咁嘅結果，醫委會不了了之，令到我哋受害人嘅心更加痛。」他們認為，即使秘書處失職，但研訊小組應就此解釋，「為何案件因此就不再審理？」

醫務委員會研訊小組今早開庭處理2009年黎遠建出生後懷疑醫療事故案件，涉事醫生薛守智（左一）出席。（林子慰攝）

社協：憂其它延期個案 可遭同一理由終止研訊

黎指出，投訴至今從未收過任何資訊，直至去年律師主動去信醫委會詢問，以及召開記者會後，才獲醫委會回覆「每單個案都會單獨處理」。至於涉事醫生2016年與秘書處的通訊，他們今日會上才得知，質疑香港醫療系統已成「第三世界」，冀醫委會可給予合理解釋，不排除日後會司法覆核。

香港社區組織協會彭鴻昌補充，醫委會紀律研訊為內部研訊，僅視投訴者為證人，其他事宜不會通知投訴者。他關注，若研訊小組今日可因秘書處拖延研訊日期終止研訊，日後其它遭延期的個案都會因同樣理由而被終止。