雙非子出生後腦癱　夫婦等醫委會研訊15年 　追討遲來的公義無果

一對來自內地的夫婦，黎志堅和彭紅英，15年前來港產子，在浸會醫院迎來兒子黎遠建。可是，黎遠建在出生三天後，出現手腳抽搐，最終因腦膜炎致腦癱及四肢殘障，夫婦質疑負責醫生未有及時跟進，引致醫療失誤。



討回公道過程漫長，夫婦2010年向醫務委員會正式投訴，涉及兩名醫生，其間一名醫生投訴被駁回，至於另一名醫生的研訊，原定2016年召開，卻臨時批准押後。投訴至今15年，案件一直沒有下文，至今日才展開醫療事故研訊，「遲來的公義」未有實現的機會，最終因涉及行政問題而終止。



黎志堅稱形容，得知其子出事後的心情是「焦急、痛苦和無奈」。（資料圖片）

質疑負責醫生無及時到醫院救治 令兒子病情惡化

黎志堅和妻子彭紅英是深圳居民，經介紹到浸會醫院分娩，兒子黎遠建於2009年12月19日出生，三天後的午夜12時許，開始出現感染症狀，手腳抽搐 。二人憶述，當日早上9時，才接獲醫院通知，兒子情況異常，中午轉送伊利沙伯醫院搶救。

他們其後透過代表律師，從電話通話記錄顯示，負責的兒科薛醫生在凌晨4時已獲護士通知，但醫生有立即回到醫院救治，到院時已是兩人質疑兒子病情因而急速惡化。

夫婦二人於2010年10月向醫務委員會正式投訴，指控薛醫生未能及時回到醫院處理緊急情況。同時，二人亦投訴另一位婦產科黃醫生，指控對方在產前檢查時，未有為彭氏篩查體內的乙型鏈球菌，懷疑令兒子出生受感染。

原定2016年召開研訊 惟押後申請獲批

黃醫生的投訴最終在2011年8月被醫委會駁回，主因是2009年，篩查體內乙型鏈球菌並非婦產科必要程序。至於薛醫生的投訴，醫委會原定2016年7月13日研訊，但研訊舉行前兩日，卻批准該薛醫生的法律代的押後申請，聲稱會另行通知，自此之後，卻再也沒有進展。

事件相隔八年多，於2024年12月，黎志堅和彭紅英在召開記者會公開事件，希望醫委會盡早安排研訊。醫委會今日召開研究，但因秘書處未能解釋為何案件拖延多年，最終決定終止聆訊，以免對被告造成不公。(詳見另稿)

協助二人的社區組織的幹事彭鴻昌曾形容，處理的醫委會投訴個案中，今次屬等候時間最長的一宗。

15歲的黎遠建因事故失去自理能力。（社區組織協會提供）

醫委會去年回應指，該案涉及的專家報告和證據仍在跟進，並強調每宗個案的性質、類別和複雜性各有不同，處理時間無法一概而論。他們表示，在準備工作完成後，會盡快通知投訴人有關詳情。

浸會醫院曾稱，在事件發生後，已按要求提供病歷檔案，並向衛生署呈報事件，提交相關調查報告。院方指出，兩位負責醫生均於2012年和2013年離職，將繼續與家屬代表保持溝通。

彭鴻昌批評，長達14年的等候時間是完全不能接受。（盧翊銘攝）

父形容兒子性格開朗 無奈失去自理能力

黎志堅在去年記者會時表示，當看到其他小朋友活潑健康，對照自己兒子的情況，會讓他感到心痛。他形容兒子性格開朗、笑容燦爛，卻因病情失去自理能力，無法說話、坐立，生活完全依賴他人。

黎志堅與太太沒有居港權，事發後一個月，將兒子帶返內地生活。為了讓兒子有更好的訓練，去年透過教育局安排入讀本地特殊學校。二人在內地生活動，但會不時回港探望兒子。

彭鴻昌當時強調「延誤的公義就是不公義」，要求醫委會交代研訊為何一直拖延，和盡快處理黎及彭的個案，以還病人及家屬公道。