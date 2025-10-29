重陽節｜特區政府悼念衛港捐軀先烈　陳國基、葉劉淑儀等出席獻花

今日（29日）是重陽節，特區政府在香港大會堂的紀念花園舉行一年一度「為保衞香港而捐軀之人士」紀念儀式，悼念在1941至1945年間為保衛香港而捐軀的英烈，署理行政長官陳國基出席儀式並獻上花圈。



今日（29日）是重陽節，香港特區政府在香港大會堂的紀念花園舉行了一年一度的「為保衞香港而捐軀之人士」紀念儀式。（黃寶瑩攝）

儀式約在早上8時開始，陳國基、前行政長官曾蔭權及多位司局長、行會召集人葉劉淑儀等政府高官一同出席。升旗禮後，出席者先靜默肅立兩分鐘，再依次獻上花圈和鞠躬，悼念在日佔時期三年八個月內捐軀保衛香港的先烈。

今日（29日）是重陽節，香港特區政府在香港大會堂的紀念花園舉行了一年一度的「為保衞香港而捐軀之人士」紀念儀式。（黃寶瑩攝）

今日（29日）是重陽節，香港特區政府在香港大會堂的紀念花園舉行了一年一度的「為保衞香港而捐軀之人士」紀念儀式。（黃寶瑩攝）

今日（29日）是重陽節，香港特區政府在香港大會堂的紀念花園舉行了一年一度的「為保衞香港而捐軀之人士」紀念儀式。（黃寶瑩攝）

今日（29日）是重陽節，香港特區政府在香港大會堂的紀念花園舉行了一年一度的「為保衞香港而捐軀之人士」紀念儀式。（黃寶瑩攝）

今日（29日）是重陽節，香港特區政府在香港大會堂的紀念花園舉行了一年一度的「為保衞香港而捐軀之人士」紀念儀式。（黃寶瑩攝）

今日（29日）是重陽節，香港特區政府在香港大會堂的紀念花園舉行了一年一度的「為保衞香港而捐軀之人士」紀念儀式。（黃寶瑩攝）

今日（29日）是重陽節，香港特區政府在香港大會堂的紀念花園舉行了一年一度的「為保衞香港而捐軀之人士」紀念儀式。（黃寶瑩攝）

此外，中央駐港機構代表、司法界及外國駐港代表、以及原東江縱隊港九獨立大隊的代表林珍、羅競輝等也陸續獻上花圈，向為保衛香港而犧牲的人士致敬。