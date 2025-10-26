立法會選舉｜投票率盼超區選27.59%？陳國基未正面答：愈熱烈愈好

立法會選舉12月7日舉行，政府出力宣傳投票，今日（26日）在西環西寶城舉行「選舉進社區」巡迴互動展覽。出席的政務司司長陳國基表示，本屆立法會與政府關係良好，令政府得以專注制定政策，形容市民不再擔心「拉布」阻礙法案通過，大讚本屆立法會通過130條法案，較上一屆多六成，立法會擺脫了譁眾取寵、拖後腿等對抗式的政治文化。



被問到預計12月立法會選舉投票率，會否較2023年改制後首場區議會選舉27.59%高，陳國基未有正面回應，指希望選舉氣氛熱烈，「愈熱烈愈好」，提市民要選擇與其利益相關的議員，「市民唔好覺得投唔投票唔關我事，其實唔係㗎，每一個投票都係關你事。」



陳國基表示，希望每一屆選舉氣氛都很熱烈，愈熱烈愈好。他續指每個候選人背景、資歷不一，不過「同樣係愛國者，立場不同」，舉例有人注重勞工福利、有人注重商業發展，市民要選擇和自己利益最息息相關的議員，「希望立法會議員代表到各部分的市民」。

市民唔好覺得投唔投票唔關我事，其實唔係㗎，每一個投票都係關你事。 陳國基

同場的政制及內地事務局局長曾國衞、民政及青年事務局局長麥美娟體驗展覽裝置，包括「人生四格」攝影、與票箱家族公仔合照、與市民玩互動遊戲等。

10月26日，「選舉進社區」巡迴互動展覽在西環一個商場舉行，出席的包括政務司司長陳國基。（何夏怡攝）

陳國基讚行政立法關係好 形容市民不再擔心「拉布」

陳國基指立法會是特區管治的重要部分，負責監察政府、制定法律、完善公共政策等，職責和市民福祉息息相關。他形容，過去四年展現了新管治風貌，行政立法建立互信，政府管治能力大大提升，可以專注制定政策，形容市民不再擔心「拉布」導致法案不能及時通過，強調行政立法良好關係良好。

陳國基呼籲企業便利員工投票

陳國基讚第七屆立法會成果明顯提升，通過130條法案，較上一屆多六成，包括基本法23條立法、簡樸房條例、規管網約車法案等，「解決了『老大難』問題」。他呼籲愛國愛港的人才積極參選，市民亦盡公民責任投票。

他引述特首李家超日前稱，會帶領公務員積極投票，例如提供交通協助，希望公務員能起到投票的示範作用。至於其他機構及企業，亦希望他們能積極響應號召，為員工提供便利，令他們安心行使投票權。「為我哋共同家園香港，利用手中一票，選出代表你哋嘅立法會議員。」