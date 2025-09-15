陳國基會見歐盟駐港主任　重申強烈不滿和反對歐盟年報針對國安法

政務司司長陳國基今日（15日）下午在政府總部會見歐洲聯盟駐香港辦事處主任盧效偉 (Harvey Rouse)，嚴正重申香港政府強烈不滿和反對歐洲聯盟委員會年度報告，並將繼續堅定不移全面準確實施《香港國安法》和《維護國家安全條例》，依法維護國家安全，保障香港居民權利自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。會面要求由特區政府提出。



陳國基批歐盟對香港實實在在雙重標準。（Reuters）

陳國基：歐盟對香港實實在在雙重標準

政府上周二（9日）發聲明批評歐洲聯盟委員會和歐洲聯盟外交與安全政策高級代表發表所謂年度報告，針對香港特區維護國家安全、保障人權等方面，內容不實和偏頗。

陳國基強調，制定維護國家安全法律是每個主權國家的固有權利，也是國際通行做法。歐盟對香港維護國家安全的法律制度和執行機制指手畫腳，全然漠視香港訂立相關法律的憲制責任和實際需要，以及在維護國家安全的相關法律訂立後，對經濟發展和人權保障所帶來的正面效果，是實實在在的雙重標準。

陳國基促歐盟立即停止長臂管轄、干涉香港事務

陳國基重申，建立香港維護國家安全的機制不會損害獨立司法權，香港司法制度亦繼續受《基本法》保障。法官在處理危害國家安全犯罪案件時，一如其他案件，都是獨立公正地履行司法職責，不受任何干涉。同時香港執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。

陳國基強烈要求歐盟尊重事實並遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止長臂管轄、干涉純屬中國內政的香港事務。政制及內地事務局局長曾國衞和保安局局長鄧炳強亦出席上述會面。