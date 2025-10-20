十月展覽｜滙豐160年故事展、大館展出網絡爆紅裝置、故宮絲綢展

【展覽】城中各大藝術空間在十月依然熱鬧非凡，這個月我們精選了多個不同類別的展覽，包括滙豐160週年故事展 ，大館「保持在線」的網絡熱話裝置 ，香港故宮文化博物館「絲綢中國」展覽的千年工藝 ，Para Site 探討地緣政治的錄像藝術 ，以至日本藝術家西祐佳里的超現實繪畫。無論你關注歷史、科技還是超現實夢境，十月總有一場展覽適合你。



滙豐盛演160年故事展

「滙豐盛演 160年故事展：細說豐年‧滙聚未來」展覽現場（匯豐）

為慶祝在香港成立160週年，滙豐於中環大館舉辦「滙豐盛演 160年故事展：細說豐年‧滙聚未來」。展覽共設有六大主題展區，引領公眾回顧這間百年銀行與香港共同成長的歷程。

今次展覽亮點處處，旅程由「160年之旅由此出發」展區揭幕，精心復刻了1980年代的滙豐「接待處」。參觀者不但能看到當年標誌性的紅白條紋制服，更能踏足仿大理石紋理的櫃枱，感受當年的服務風範。接著，「開啟記憶金庫」展區以滙豐總行金庫為靈感，模擬了重達50噸的巨型圓形金庫大門。金庫之內，展出了多件珍稀文物，包括1865年首次集資的股份證明書、第一本客戶賬簿及早期存摺等。

「滙豐盛演 160年故事展：細說豐年‧滙聚未來」展覽現場（匯豐）

展覽亦充滿玩味，例如「鈔票水族館」的靈感源自香港人熟悉的百元鈔票別稱「紅衫魚」。在這個360度的沉浸式空間，歷代鈔票化身為摺紙海洋生物，在數碼大海中悠游。

展覽壓軸呈獻「滙影未來」展區，一座四米高的獅子雕像巍然矗立，其設計靈感源自家傳戶曉的滙豐銅獅「史提芬」與「施迪」，象徵銀行的力量與前瞻。

【展覽詳情】

名稱： 滙豐盛演160年故事展：細說豐年‧滙聚未來

日期： 即日至2025年11月7日

地點： 中環大館複式展室



保持在線：2008年後的藝術與中國

同樣位於大館，全景式展覽「保持在線：2008年後的藝術與中國」同樣好看。展覽聚焦2008年此一關鍵年份後，探討互聯網、社交媒體和數碼科技如何全面融入日常生活。

是次展覽匯聚超過35位活躍於中國及國際舞台的藝術家，透過約50件作品，劃分為八個主題單元，共同檢視這個「超連結時代」。展覽深入探討了資訊泡沫、人工智能（AI）、網絡社群的建立，以及數碼科技如何影響人類勞動的本質等迫切議題。

焦點展品之一，是曾在威尼斯雙年展引起轟動、今次首度於亞洲登場的孫原和彭禹作品《難自禁》。作品中，一支巨型工業用機械臂被困於玻璃房內，揮舞著橡膠刮刀，試圖將地上不斷滲出的黏稠深紅色液體撥回原處，充滿張力與徒勞之感。

此外，展覽亦委約多位藝術家創作，包括陸揚的線上遊戲《器世界騎士太空對戰》 和邵純探討性別議題的裝置《蜜珠》。香港藝術家黃炳的黑色幽默動畫《親，需要服務嗎？》亦在展出之列，反映了數碼經濟的無情步伐與社會高齡化下的代際關係。

【展覽詳情】

名稱：保持在線：雲中遊蕩（「保持在線：2008年後的藝術與中國」首章）

日期：即日至2026年1月4日

地點：賽馬會藝方及F倉



絲綢中國———香港故宮文化博物館賀祈思收藏

香港故宮文化博物館全新專題展覽「絲綢中國———香港故宮文化博物館賀祈思收藏」極為珍貴，展品來自香港知名收藏家賀祈思先生（Chris Hall）承諾捐贈予博物館的近3,000件收藏。此收藏被譽為全球最全面及最重要的中國紡織品收藏之一，是次展覽精選逾100件藏品，呈現中國近3,000年絲綢工藝技術與藝術美學的輝煌成就。

「絲綢中國———香港故宮文化博物館賀祈思收藏」展品（香港故宮文化博物館）

展覽按時序分為五個單元，從絲綢的起源（新石器時代晚期）開始，經歷漢代絲路交流、隋唐的璀璨藝術、宋元的工藝發展，直至明清兩代宮廷織物的巔峰。展品年代涵蓋戰國時期（公元前475-公元前221年）到20世紀初。亮點包括展中年代最久遠的「深褐地對龍對鳳幾何紋錦」（戰國時期）；融合中西元素的「紫綾地大團窠聯珠對獅紋袍」（唐代）；以及華麗的「藍色紗繡斗牛紋褂」（明代）。

展覽亦設有多媒體裝置，例如，觀眾可透過高解析度鏡頭，深入解讀一件明代「紅地綢繡道教三官圖絳衣」上蘊含的道教宇宙觀。展覽亦展出多件明清時期的官服「補子」（即官服上區分品級的方型圖案）。訪客可透過互動裝置，認識清代官制，並以電子形式設計及領取專屬自己的補子。

【展覽詳情】

名稱： 絲綢中國———香港故宮文化博物館賀祈思收藏

日期：即日至2026年4月6日

地點： 香港故宮文化博物館 展廳6



以畫為記

若你關注地緣政治與氣候變遷議題，位於鰂魚涌的Para Site 藝術空間將帶來巴基斯坦藝術家 Shahana Rajani 的香港首次藝術機構個展「以畫為記」就會適合你。藝術家專注於研究巴基斯坦在發展、軍事化與生態抗爭中的景觀變化。是次展覽展出兩件錄像作品，追隨在印度河三角洲因過度建設及氣候危機而流離失所的社群。

其中，作品《復原的四步》（2024年）是一部靜謐的紀錄片。它考察了印度河三角洲的一個家庭，如何面對城市化和環境惡化導致家園即將被淹沒的困境。家庭成員透過不同的「繪畫」實踐「復原」，包括憑藉記憶繪製地圖、描繪已消逝的景觀，以及製作伊斯蘭教護身符，以此與家園保持連繫。

《線條流淌，化為河流》（2025年）截圖，單頻錄像，19分22秒。由藝術家提供。(Para Site）

另一件首度展出的錄像散文《線條流淌,化為河流》（2025年），則批判迫使卡拉奇社群流離失所的政治及資本力量。藝術家透過與抗議者的交流，揭露基建工程如何對當地河流環境造成不可逆轉的創傷。展覽亦邀請觀眾思考卡拉奇與香港之間的相通之處。兩地同為港口城市，自英殖時期開始的高速發展，均與各自的水文地理（河流、海域）有著複雜甚至創傷性的糾葛。

【展覽詳情】

名稱： 以畫為記 (To draw a line)

日期： 即日至2026年2月1日

地點： Para Site 藝術空間（香港鰂魚涌英皇道677號榮華工業大廈10B）



西祐佳里「間」

在喧鬧的都市中，若想尋求片刻寧靜，就可以看WKM Gallery的日本藝術家西祐佳里（Keri Nishiyori）香港首個個展「間」（Ma）。藝術家生於日本、現居倫敦，她以其超現實且富有心理層次的構圖著稱，作品探索了夢境與現實的交織。是次展覽呈現一系列全新繪畫，將超現實主義視為一個既可逃避、又能映照現實的場域。

藝術家將其創作過程形容為「拼貼療法」(collage therapy)，從潛意識出發，最終以深刻反思作結。她的作品揭示了日常生活中的情感與關係，特別是透過她作為母親的視角。畫中那些半人類角色、毛絨玩偶棲居於奇異的場景，這些角色面帶僵硬微笑、目光空洞，在幽默與不祥之間徘徊。

有趣的是，作為一名土生土長的日本藝術家，她從未親身經歷畫中的西式家居，這些場景更傾向於作為幻想與虛幻的象徵。細看之下，作品圍繞著親密的人際關係和同理心展開。藝術家提到，家庭是貫穿的主題，畫中如淹水地板的意象，反映了「家」這個慰藉之所被異常侵蝕的社會焦慮，但在面對焦慮的過程中，其獨特的幸福感才得以浮現。

【展覽詳情】

名稱： 西祐佳里：間 (Keri Nishiyori: Ma)

日期： 即日至2025年11月8日

地點： WKM Gallery（香港黃竹坑道62號科達設計中心12樓B室）

