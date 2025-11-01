35歲助理校長不忍見年輕人誤入歧途　投身輔警在校園外續春風化雨

香港輔助警察隊今日（1日）舉行結業會操，將有新一批輔警督察及輔警警員畢業，投入警務工作。包括原本是中學助理校長的冼嘉豪，下月起，他將有多一個身份，就是輔警。從警之路，源於他不忍看見有年輕人因無法抵擋誘惑而誤入歧途，故希望在校園以外，以警務身份守護學生，「我希望以身作則，為學生樹立榜樣，提高佢哋守法意識。」



兩名輔警冼嘉豪及郭倩明將於11月開始執勤。（夏家朗攝）

冼嘉豪從事教學工作12年，他正職是一名中學助理校長，任教公民與社會發展科、歷史科及地理科。（夏家朗攝）

現年35歲的冼嘉豪從事教學工作12年，他目前正職是一名中學助理校長，任教公民與社會發展科、歷史科及地理科。他指，近年年輕人面對許多誘惑，每當他目睹有年輕人誤入歧途，自己卻無力阻止罪案發生時，倍感痛心，於是他在去年4月投考輔警，於今年11月畢業，並正式派駐前線執勤，希望以另一個身份幫助年輕人。

冼嘉豪認為教師和輔警的身份相輔相成，他舉例指在輔警訓練中學到處理衝突的技巧，有助他幫忙處理學生與家長之間的衝突。他又指，有學生亦對投考警隊有興趣，他也會向他們分享自身經歷，幫助他們理解警隊知識。

33歲輔警郭倩明，在機電工程署擔任工程師11年，負責策劃及康警務處的工程項目。（夏家朗攝）

另一名將於11月畢業的33歲輔警郭倩明，正職在機電工程署擔任工程師11年，負責策劃及康警務處的工程項目，例如警察訓練設施工程等。她表示，工作過程中需與警務處人員緊密合作，令她明白警務人員的專業精神，因此對警務工作產生興趣。加上她的媽媽也曾擔任輔警，在媽媽鼓勵下，她便於去年7月投考。

工程師及輔警的工作性質與所需技能都截然不同，郭倩明說，輔警訓練中的射擊、步操及法律知識都是全新挑戰。她在工餘時間研讀法例、練習射擊等，最終成功通過考核。加入輔警後，她希望可結合工程師的專業知識，從工程角度思考如何在警務工作中引入科技，提升執勤效率和安全。