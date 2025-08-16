163名輔警學員今畢業　衞生署科學主任化身督察　難忘救企跳女士

香港輔助警察隊今（16日）舉行結業會操，今期共有163名學員畢業，當中包括6名輔警督察。畢業的輔警督察中有已加入政府8年的衞生署科學主任。他是3名小孩的爸爸，在2019年事業開始穩定時，機緣巧合下見到公司內部一封有關加入輔警的電郵，因為本身喜歡與人聊天及自我挑戰，便決定加入輔助警察隊。



在過去6年的輔警警員生涯中，他最難忘一次協助處理企跳的經歷，一名女士因丈夫有婚外情而企圖輕生，「我唔單止係可以透過小小嘅力量，去幫助到一個人，其實我背後亦都可能係拯救咗佢成家人」。在去年完成第三個碩士學位後，他決定投考輔警督察，現已完成訓練，期望在接下來的日子做一個接地的上級。



今期輔警結業會操共有163名學員畢業，林柏岐（左）與陸曼婷（右）是其中兩位。（梁鵬威攝）

現年34歲的輔警督察林柏岐（Jason），已加入政府8年，是一名衞生署科學主任，亦是3名小孩的爸爸。他說在2019年時事業開始穩定，當時的工作較為文靜，「通常都係對住電腦」。不過，他自言性格上較喜歡與人聊天，並喜歡挑戰自己，一次機緣巧合下見到公司內部一封有關加入輔警的電郵，經了解後發現能學到法律及槍械等，非一般人可接觸到的知識，故決定在2019年加入香港輔助警察隊，利用工餘時間擔任輔警警員。

三孩之父獲家人支持參與輔警工作 「因為覺得好有正義感」

林柏岐已完成三個碩士學位課程，分別為環境管理、科學醫療，以及去年在香港大學完成的公共行政管理碩士課程。他在完成去年的碩士課程後，便決定再接受挑戰、投考輔警督察，並於12月開始接受訓練。他將會在畢業後被派駐到荃灣警區，期望可在接下來的日子能做一位接地的上級，帶領團隊。

林柏岐是三個孩子的父親，稱獲得家人支持參與輔警工作。（梁鵬威攝）

要兼顧衞生署科學主任的正職，同時要照顧家庭及參與輔警工作，林柏岐說，輔警的報更時間彈性，他會做好時間管理。不過，要身兼多職確會影響到與家人的相處，他指「大時大節」時要參與人群控制管理的工作，未必能一家人吃飯，很多時要提早辦慶祝節日活動。幸好他的家人一直很支持其參與輔警工作，「因為（家人）覺得好有正義感，亦都真係可以幫助到社會」。

以自身力量助人 難忘救不堪婚外情企跳女士

林柏岐說，過去6年的輔警警員生涯中，最難忘的是一次協助處理企跳的經歷。（梁鵬威攝）

林柏岐憶述，在過去6年的輔警警員生涯中，最難忘的經歷便是一次返深宵更的時候，突然接到一位女士企圖跳樓的消息。他和隊員到場後見到該名女士正在一處危險位置，透過與對方聊天了解情況，發現她因丈夫有婚外情而有輕生念頭；該名女士最終在他和隊員多番勸解下，離開危險位置。

呢個係令我有一個好深刻嘅印象，因為嗰次真係令我感受到，我唔單止係可以透過小小嘅力量，去到幫助到一個人，其實我背後亦都可能係拯救咗佢成家人，因為佢冇做到輕生呢個動作，咁佢可以繼續同佢嘅屋企人開開心心咁生活落去。 輔警督察林柏岐

陸曼婷指，2019年社會事件讓她感受到社會動盪對香港造成的傷害，因此有意加入警隊。（梁鵬威攝）

跨境生受2019年社會事件影響 冀加入警隊讓社會恢復穩定

現年18歲、就讀於香港中文大學工商管理學士綜合課程的大學生輔警陸曼婷（Sandy），自小學以來便每日往返深圳與香港跨境上學、放學。她透露，經歷了12年跨境往返的日子，每天凌晨5點便要起床。2019年，她深刻感受到社會動盪對香港造成的傷害，「我本身係一個跨境學生，咁我見到香港本身係好繁榮、好穩定，突然間就變得好混亂」，故希望加入警隊，讓社會恢復繁榮及穩定。

陸曼婷透露，未來有意投考正規警員或督察。（梁鵬威攝）

陸曼婷在2021年開始學習中式步操，並加入少年警訊總部步操隊和香港青少年軍總會國旗護衞隊。她更於今年暑假接受「輔警大學生計劃」訓練。她說，參與輔警是希望多了解警務工作，稱未來有意投考正規警員或督察。

今期共163名學員畢業 當中6人為輔警督察

香港輔助警察隊於今日（16日）舉行結業會操。今期共163名學員畢業，當中包括6人修畢輔警督察晉升課程、59人完成輔警警員基本訓練課程，以及98人透過「輔警大學生計劃」接受輔警警員特別基本訓練課程。

