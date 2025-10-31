維港海上大巡遊｜消息︰周六送上兩大彩蛋　傍晚金鐘辦無人機匯演

【維港海上大巡遊／LABUBU／多啦A夢／滑嘟嘟／KAWS & 芝麻街／無人機匯演】維港海上大巡遊共4座巨型充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS & 芝麻街ELMO，周六（11月1日）傍晚將離開香港，離別前在維港兩岸巡遊兩圈，與港人道別。



據悉，主辦方計劃將送上兩大彩蛋驚喜，下午3時至4時，將在3個觀賞點對開海域上，即添馬公園、東岸公園及星光大道，安排3隻人偶在海中向沿岸的市民及旅客打招呼，並在傍晚6時在金鐘添馬公園上空，舉辦無人機匯演，時長5至6分鐘，為維港海上大巡遊正式劃下完美句號，圖案包括4座巨型充氣雕塑，以及其他令人驚喜的IP人物。



維港海上大巡遊10月25日下午2時起舉行，4座巨型充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS & 芝麻街ELMO。（資料圖片／梁鵬威攝）

2025年10月25日 維港海上大巡遊首日



維港海上大巡遊上周六（25日）開鑼，共4座巨型充氣雕塑包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS & 芝麻街ELMO，一起在金鐘添馬公園對開海域「沐浴」，吸引大批市民打卡拍照。主辦方在活動最後一日（11月1日）舉行重頭戲「海上巡遊日」，安排它們在維港兩岸巡遊，與港人道別。

每隻依次相隔最少20分鐘維港巡遊兩圈 料傍晚6時前結束

主辦方早前公布詳情，共4座巨型充氣雕塑組成的「夢幻艦隊」下午2時起啟航，逐一離開金鐘添馬公園對開海域，每隻依次相隔最少20分鐘。它們先向東面巡遊，經過炮台山一帶海面，其後橫越維港前往尖沙咀海面，折返至金鐘海域，再繼續沿相同路線巡遊一次。

即「夢巡艦隊」將巡遊維港兩個圈，預料傍晚6時前結束，正式與港人告別，其後主辦方傍晚6時將在中環段海濱長廊一帶送上驚喜彩蛋。

4座巨型充氣雕塑組成的「夢幻艦隊」11月1日下午2時起啟航。（主辦方提供圖片）

安排3隻人偶在3個觀賞點對開海域向觀眾打招呼

據了解，驚喜彩蛋分為兩大部份，4座巨型充氣雕塑在維港巡遊期間，主辦方計劃在下午3時正，在3個觀賞點對開海域上，即添馬公園、東岸公園及星光大道，安排3隻人偶向沿岸的市民及旅客打招呼。據悉，該3隻人偶為4座巨型充氣雕塑，即LABUBU、多啦A夢、滑嘟嘟、KAWS & 芝麻街ELMO之間四選三。

維港海上大巡遊共座個巨型充氣雕塑，包括LABUBU、多啦A夢、麥當勞吉祥物滑嘟嘟、KAWS & 芝麻街ELMO，11月1日在維港兩岸巡遊，與港人道別。（資料圖片／梁鵬威攝）

料傍晚6時金鐘添馬公園辦無人機匯演

消息又指，4座巨型充氣雕塑巡遊維港兩圈後，主辦方計劃在傍晚6時，在金鐘添馬公園對開海域上空，舉辦無人機匯演，時長5至6分鐘，為維港海上大巡遊正式劃下完美句號，屆時上空展示的圖案，包括4座巨型充氣雕塑，以及其他令人驚喜的IP人物，向大家道別。

勿駕駛或坐私人船隻靠近艦隊 避免製造海浪

值得一提是，主辦方早前曾再三強調，因應當日天氣及海面情況，航行路線及充氣雕塑或有相應調整，活動當日請勿駕駛或乘坐私人船隻靠近艦隊，以免衝擊或製造海浪影響充氣雕塑，觀眾可於維港兩岸不同地點安全欣賞巡遊盛況。