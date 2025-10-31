萬聖節｜將軍澳海濱逼爆　警察派糖同樂　街坊︰旺過新年行花市

【萬聖節／中環／蘭桂坊／將軍澳／Helloween】萬聖節晚上（31日），中環蘭桂坊人頭湧湧，維港另一側的將軍澳海濱長廊也不遑多讓，海濱長廊被人潮逼爆，愈夜愈多人，不少街坊全家一起「扮鬼扮馬」，現場滿佈歡笑聲，甚至警察也與民同樂，向街坊派發應節糖果，氣氛非常熾熱。



綜合網上社交媒體的留言，街坊都認為今個萬聖節非常熱鬧，人流多於中秋及農曆新年等節日，甚至有人堅持不住逃回家中。「去年的熱鬧還能找縫插腳，今年連呼吸都帶著「人味」，兜了半圈就敗下陣來，腳底發軟地往家逃。」



將軍澳海濱被人潮逼爆，愈夜愈多人。（FB專頁將軍澳主場／Hui Shing影片截圖）

街坊都認為今個萬聖節非常熱鬧，人流相比中秋及農曆新年等節日更多。（FB專頁將軍澳主場／Philip Tsui圖片）

將軍澳海濱被人潮逼爆，愈夜愈多人。（FB專頁將軍澳主場／Daniel La圖片）

萬聖夜將軍澳海濱長廊被人潮逼爆

本港近年掀起北上消費熱潮，部份港人每逢周末離港玩樂，不過今個萬聖夜（31日）情況似乎有所改變。中環蘭桂坊的街上人頭湧湧，連維港另一側的將軍澳海濱長廊，同樣被「嘩鬼」逼爆，愈夜愈多人，晚上10時半更是擠得水泄不通，熟悉的香港終於回來了。

有街坊形容「我住將軍澳咁耐從來未試過咁多人」。（FB專頁將軍澳主場／Hui Shing影片截圖）

有街坊形容「旺過農歷年行花市」。（FB專頁將軍澳主場／Hui Shing影片截圖）

警察與民同樂向街坊派發應節糖果

根據網上社交平台的影片顯示，部份街坊穿戴頭飾或帶上南瓜燈，甚至全家一起「扮鬼扮馬」，中式西式都一應俱全，例如有人穿上中式殭屍的裝扮，也有人扮演舉起鐮刀的死神，現場滿佈歡笑聲，甚至警察也與民同樂，向街坊派發應節糖果，氣氛非常熾熱。

至警察也一同與民同樂，向街坊派發應節糖果。（FB專頁將軍澳主場／官方影片截圖）

人山人海街坊堅持不住︰腳底發軟地往家逃

社交媒體專頁多篇帖文發文感嘆將軍澳的熱鬧，有街坊形容「旺過農歷年行花市」、「我住將軍澳咁耐從來未試過咁多人」，甚至有人堅持不住逃回家中。綜合所有留言，街坊都認為今個萬聖節非常熱鬧，人流多於中秋及農曆新年等節日。