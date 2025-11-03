沙田寶福山多宗名人骨灰被盜　翁靜晶證實包括先夫劉家良師傅骨灰

《香港01》獲悉，沙田寶福山早前發生多宗名人骨灰被盜事件，被盜走骨灰的，包括已故著名武術指導、導演、武打劉家良的骨灰，以及部份富豪家族的骨灰。據知有部份被盜骨灰名人的遺屬，收到勒索電話。《香港01》獲得部份相片，可清晰見到被盜空的骨灰龕位，更有被盜走骨灰盒的相片。

劉家良遺孀翁靜晶律師，周一（11月3日）晚在其網上節目中承認，8月下旬獲警方電話，獲告知劉家良師傅位於寶福山的骨灰被盜，匪徒更傳來被盜骨灰盒照片，企圖要挾贖金，卻被警方攔截。翁靜晶在節目中表示，據了解，除劉師傅的骨灰外，也有其他名人位於寶福山的骨灰被盜，背後疑涉柬埔寨詐騙集團。



根據記者掌握的情況，至少有三名先人骨灰被盜，包括已故無數指導、導演劉家良。

劉家良遺孀翁靜晶律師，在其網上節目「危險人物2.0」頻道中承認，8月下旬獲警方電話，獲告知劉家良師傅位於寶福山的骨灰被盜。她稱匪徒更傳來被盜骨灰盒照片，企圖要挾贖金，卻被警方攔截。翁靜晶在節目中表示，據了解，除劉師傅的骨灰外，也有其他名人位於寶福山的骨灰被盜，背後疑涉柬埔寨詐騙集團。

翁靜晶在網上節目時哽咽地講述事件，指8月收到寶福山職員電話，指劉家良師傅骨灰被盜，是否同意警察打開龕位檢查。翁靜晶表示，一開始以為是詐騙電話，因為裏面並無貴重的陪葬品。

翁靜晶親自聯絡警察之後，警方向她講述收到盜墓者相片中，描述劉家良的骨灰盒，她才知道事態嚴重。她指劉家良師傅的牌位較大較高，有15格，中間打通，放了兩個較大的骨灰箱。警方打開後，發現只剩下經被和場刊。

翁靜晶說，當日封碑時留下一張「給盜墓者」的字條，但她從來無想過，真的會有人來盜墓，而這張紙條也被盜去。

她懷疑賊人有三人或以上，她亦指警方同意這個說法，因為墓碑很大、很重，相信賊人刮走玻璃膠後，扭開螺絲盜墓，之後再重新上玻璃膠。

翁靜晶8月得悉事件，記者10月亦獲得消息，直至11月3日才於直播中公開。她說一直以來不能說，因為怕引起公眾恐慌，配合警方保密。但她說經過這段時間，以及自己的分析，相信劉師傅的骨灰已無法找到。

翁靜晶說，絕對不會支付贖金，因為支付贖金等同助長匪徒。她選擇公開，希望其他人提防。她說當作先夫是為國家上戰場捐軀，也有人會將遺體捐贈給大學做大體老師，因此遺體並非最重要。