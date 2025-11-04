刷臉通關｜周三起福田羅湖等口岸啟用　一文看清申請及使用方法

國家移民管理局公布，明日（5日）起深圳福田、羅湖、蓮塘、皇崗、文錦渡及港珠澳大橋等多個內地口岸，將啟用「刷臉」智能通關，毋須出示回鄉卡就能出入境，但過關人士仍須帶備回鄉卡在身。本文會整理服務的申請資格、使用流程等，讓大家一文看清。



國家移民管理局公布，明日（5日）起福田、羅湖、蓮塘、皇崗以及文錦渡等多個口岸，將啟用「刷臉」智能通關。（李振邦攝）

國家移民管理局進一步擴展「刷臉」通關服務，周三(５日)起，深圳福田、羅湖、蓮塘、皇崗、文錦渡、珠海橫琴和港珠澳大橋內地口岸，將啟用「刷臉」智能通關。而深圳灣口岸、珠海拱北口岸去年11月已經試行。

所有年滿14歲、持有效《港澳居民來往內地通行證》(即回鄉卡)的港澳居民、持有效往來港澳通行證，或多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類別赴港澳簽注的內地居民，只要同意採集面相、指紋等信息用於出入境邊防檢查，就可使用「刷臉」智能通關。

符合條件的市民，可帶同回鄉卡，在口岸邊檢快捷通關採集點申請使用「刷臉」通關。（資料圖片）

符合條件的市民，可帶同回鄉卡，在口岸邊檢快捷通關採集點申請使用「刷臉」通關。而目前可經内地邊檢快捷通道通關的港人，則毋須額外申請。

使用「刷臉」通關只需5個步驟：選擇「免出示證件」通道；平視通道入口鏡頭，適當調整站立位置；按照屏幕顯示內容，核對身份資料；待通道閘門打開後進入通道；核對指紋、容貌等生物特徵，無誤後待出口閘門打開後即完成通關查驗。