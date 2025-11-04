《東張西望》揭走私海鮮送多區福建特產店 負責人稱不知貨源
撰文：賴卓盈
出版：更新：
《東張西望》昨日（3日）報道，一群年長水貨客每日從内地偷運海鮮等食品到香港，部分盛載食物的發泡膠盒上，寫有「斑點鮭」（三文魚）字樣的紙條，以及一間連鎖壽司店地址。
下半集報道今晚（4日)播出，原來這些貨物的目的地為多區專賣福建特產的小型雜貨鋪，有雜貨店負責人指不知道貨物來源以及運送方式，獲告知後指不會再向這些水貨客取貨。
《東張西望》報道，有人從内地走私蠔仔、蟶子、肉丸等福建特產，甚至活沙蟲等貨物到香港，過關時沒有海關截查他們。團隊追查這些水貨客的運貨路線，發現他們分別乘搭的士或地鐵到粉嶺交收，隨後有貨車將貨物運送至全港多區的小型雜貨店，地點包括土瓜灣街市、大埔富蝶邨商場、寳達邨街市、將軍澳富唐花園，以及黃大仙竹園南邨商場等，均是專賣福建特產店舖，負責人或店員都操帶福建話鄉音。
有部分雜貨店負責人指，不知道這些貨物的源頭以及運送方法，有人指之後不會再向這些水貨客入貨，亦有人指只好未變壞便無問題。
團隊亦詢問水貨客貨物源頭、每日要與哪些人交涉等，大部分人不願回應，有人僅透露每次運貨可賺60至70元，由在内地的人士出糧。
至於報道提及的連鎖壽司店，團隊指到場視察後發現，貨物寫有「挪威三文魚」等字樣，並標明是從日本空運到香港，沒有發現走私貨物。
