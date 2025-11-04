壽司郎反駁《東張西望》　直擊食環署人員巡上環分店：好快有公布

《東張西望》昨日（3日）報道，一群水貨客每日從內地偷運大箱細箱海鮮等食品經陸路跨境口岸到港，再在粉嶺蓬瀛仙館停車場交收走私食品，盛載有關食物的發泡膠盒部份貼上寫有「斑點鮭」（三文魚）字樣的紙條及連鎖壽司店地址。壽司郎同晚發表聲明，斥責報道内容不盡不實，影射及間接誹謗壽司郎，將會採取法律行動。



上環無限極廣場分店今午（4日）約一時半，共有4名食環署食安中心人員先後離開店舖，其中一人透露「好快有公布」。店長稱暫時不能透露詳情。



11月4日下午約一時半，有一名食環署食物安全中心人員手持文件離開壽司郎上環無限極廣場分店。(歐陽德浩攝）

《東張西望》揭水貨客走私海鮮至本港

《東張西望》昨日（3日）報道，一群水貨客每日從內地偷運大箱細箱海鮮等食品到港，並在粉嶺蓬瀛仙館停車場一架貨車旁交收，貨品以福建土產如蠔仔、蟶子、「五香卷」及丸類為主。水貨客從內地取貨至出車送貨，最少經歷5至6小時，即走私食品在無急凍保存情況下放置多個小時，恐有變質問題。

11月4日下午一時壽司郎上環無限極廣場分店，有逾30名上班族店外等待進店午膳，需輪候逾40枱。（歐陽德浩攝）

5月落馬洲口岸片段揭有水貨客從貼上「斑點鮭」發泡膠箱拿出食物

《東張西望》節目中播放觀眾提供5月於落馬洲口岸拍攝的片段，可見水貨客在盛載食物的發泡膠箱中拿出一袋袋食品，部份發泡膠箱貼上寫有「斑點鮭」（三文魚）字樣的紙條及連鎖壽司店地址，但打了格仔，節目中沒有提及壽司店名稱；節目稱在其後的直擊中，沒有在水貨客的物品中發現刺身食品。

壽司郎：有人在未經同意下撿拾壽司郎廢棄發泡膠箱作為其他用途

壽司郎昨晚發聲明，斥責《東張西望》報道內容不盡不實，影射及間接誹謗壽司郎，將會採取法律行動。

店方強調，所有食材透過指定物流公司運送，而報道中出現的水貨客等，並非物流公司或壽司郎員工，稱他們可能在未經同意下，撿拾了壽司郎的廢棄發泡膠箱作為其他用途。

《東張西望》報道，一群長者每日從深圳運大箱細箱海鮮等食品到香港，並在粉嶺蓬瀛仙館停車場一架貨車旁交收，懷疑運送至本港一間連鎖餐廳。（《東張西望》影片截圖）

根據報道，這些水貨客每天早上在羅湖口岸深圳關口附近取貨。（《東張西望》影片截圖）

共4名食安中心人員先後離店：好快有公布

《香港01》記者今日下午約一時到壽司郎上環無限極廣場分店觀察，有逾30名上班族店外等待進店午膳，需輪候逾40枱。直至下午約一時半，有一名食環署食物安全中心人員手持文件離開店舖，他向記者透露「好快有公布」，不久後再有約3名人員離店，惟不見用作採樣的冰箱等工具。

壽司郎上環分店店長：暫時不能透露詳情

記者隨後向該店接待處店員查詢食安中心的行動，獲轉介由店長回應問題。她表示暫時不能透露詳情，又指當局稍後將有公布。

蓬瀛仙館附近的停車場附近，有貨車專門收貨，貨物包括福建土產如「五香卷」（雞卷）。（《東張西望》影片截圖）

蓬瀛仙館附近的停車場附近，有貨車專門收貨，貨物包括福建土產如蠔仔，已結成冰磚。（《東張西望》影片截圖）

蓬瀛仙館附近的停車場附近，有貨車專門收貨，貨物包括福建土產如蟶子。（《東張西望》影片截圖）