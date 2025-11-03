《東張西望》揭水貨客走私海鮮至本港　壽司郎斥影射將採法律行動

《東張西望》今日（3日）報道，一群水貨客每日從内地偷運大箱細箱海鮮等食品到香港，並在粉嶺蓬瀛仙館停車場一架貨車旁交收，貨品以福建土產如蠔仔、「雞卷」及丸類為主，根據報道，由水貨客在内地取貨，到出車送貨，至少經歷5至6小時，即這些食物在沒有急凍保存情況下放置多小時，恐有變質問題。



盛載有關食物的發泡膠盒有的貼上寫有「斑點鮭」（三文魚）字樣的紙條及連鎖壽司店地址，有的也寫有蔬菜。壽司郎晚上發聲明，斥責《東張西望》報道内容不盡不實，影射及間接誹謗壽司郎，將會採取法律行動。店方強調，所有食材透過指定物流公司運送，而報道中的水貨客等並非物流公司或壽司郎員工，而他們可能在未經同意下，撿拾了壽司郎的廢棄發泡膠箱作其他用途。



《東張西望》報道，一群長者每日從深圳運大箱細箱海鮮等食品到香港，並在粉嶺蓬瀛仙館停車場一架貨車旁交收，懷疑運送至本港一間連鎖餐廳。（《東張西望》影片截圖）

根據報道，這些水貨客每天早上在羅湖口岸深圳關口附近取貨。（《東張西望》影片截圖）

《東張西望》今日（3日）報道，指5月時，有人投訴落馬洲站往香港方向，一群長者從内地運回一箱箱食品到港，箱上標明不同食物種類，包括斑點鮭等，並列有不同分店的地址，包括佐敦商場、上環商場以及葵芳商場等，投訴人懷疑偷運三文魚至本港食肆。

《東張西望》追查發現，這些長者每天早上在羅湖口岸深圳關口附近取貨，而每件貨的運送費因貨物重量而異，十幾公斤的貨每次收50至60元，30公斤每次100元，蛇頭會即場出糧。至於海關會否檢查，該名蛇頭指，「有時會有時不會」，又稱「海鮮沒事的」。

這些水貨客過關後，乘搭的士到粉嶺蓬瀛仙館交貨。（《東張西望》影片截圖）

這些水貨客過關後，將貨品塞到的士的車尾箱及車內座位內，前往粉嶺蓬瀛仙館交收處。有的士司機向團隊透露，這些人運送水貨的時間長達一年，貨物常常呈濕漉漉的狀態，懷疑是海鮮。

蓬瀛仙館附近的停車場附近，有貨車專門收貨，貨物包括福建土產如蠔仔、「雞卷」及丸類，但不見有三文魚。收貨人說話帶有福建口音，他們在露天重新分發食品，會倒水入發泡膠箱，並鋪一層冰。他們向訛稱想運乾貨的《東張西望》人員表示，如運送的濕貨數量不多，他們會以「螞蟻搬家」形式，每次水貨客少量過關，避開檢疫程序。

根據報道，由水貨客在深圳取貨，到蓬瀛仙館在交收，以及出貨運送，至少經歷5至6小時，即這些食品在沒有急凍保存情況下歷時多個小時，或有食物安全問題。

壽司郎晚上發聲明，批評報道影射及間接誹謗壽司郎，指將會采取法律行動。（壽司郎Instagram）

壽司郎今晚發出聲明回應，斥責報道内容不盡不實，且僅憑單方面資訊作猜測性報道，影射及間接誹謗壽司郎，指將會採取法律行動。

壽司郎指，所有食材均符合食安中心條例和指引，並有品質管控措施。店方指，所有食材都會透過指定物流公司運送到各個分店，經查詢和調查，報道中出現的人物並非物流公司和壽司郎的員工，而這些人懷疑是未經同意下撿拾壽司郎的廢棄發泡膠箱，店方已經提醒員工小心處理廢棄垃圾。壽司郎並指，報道中出現的斑點鮭，已經完成所有清關手續和檢驗。