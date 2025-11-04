八大圖書館下架香港電台節目館藏　《鏗鏘集》集數刪至零

繼香港教育大學、浸會大學、香港大學上個月下架港台電視節目，其他受資助大學陸續下架相關節目，原有逾一萬項館藏，現只剩下約50至180項的影像館藏。教大曾發出通告指，根據香港電台最近的要求，港台節目須於2025年11月5日前全面下架。《香港01》正向中大、嶺大、理大、科大、城大查詢是否下架，原因為何。



港台要求教大在11月5日前下架全部港台節目。（教大網站截圖）

教大：港台要求在11月5日前全面下架

教大曾於10月發出通告，根據港台最近要求，館藏之港台電視節目將逐步下架，包括EdVideo自選視像系統及影音光碟（VCD、DVD），港台節目需在11月5日前全面下架。香港大學及浸會大學圖書館上月起已陸續下架相關節目。

記者今以「香港電台」及「鏗鏘集」在其餘5間大學作關鍵字搜尋，發現中大、嶺大、理大、科大、城大已下架所有「鏗鏘集」影像欄目；另外，根據媒體《集誌社》統計，上述5間大學原有逾萬項《香港電台》影像館藏，但現時分別只剩50至180項不等。

公眾圖書館仍可搜到逾千項「鏗鏘集」館藏

但若以「鏗鏘集」在公眾圖書館作關鍵字搜尋，仍有逾千項館藏資料；若以「香港電台」搜尋，則有逾5,000館藏資料。

香港電台回覆查詢指，根據現行政策，港台提供過往12個月的節目供市民重溫，現時沒有為任何機構提供版權豁免。（資料圖片）

港台稱歡迎不同團體提出節目授權申請 會按既定程序處理

港台10月曾表示，根據現行政策，港台提供過往12個月的節目供市民重溫，現時沒有為任何機構提供版權豁免，歡迎不同團體，包括教育機構向港台提出節目授權申請，會按既定程序處理。