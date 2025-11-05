機場易泊飛停車場11.15啟用　轉機客泊車免入境30分鐘無縫轉機

供內地及澳門旅客使用的港珠澳大橋香港口岸轉機停車場（易泊飛）本月15日啟用。轉機旅客泊車後，可毋須辦入境香港手續，經接駁巴士直接前往機場。停車場屬全自動化，旅客駕車至指定位置停定後，系統會自動轉移車輛到車位。



機管局表示，旅客抵達停車場後，預計可在30分鐘直達海天中轉大樓，期望可以為大灣區旅客提供無縫轉機的體驗。機管局目標爭取首階段1,800個泊位在年底內全部啟用，未來會視乎需求，或擴至6,000個泊位。現時開放予內地旅客的預約平台已有400人登記，機管局預計啟用初期，每日會有約100架車使用泊位。



供內地及澳門旅客使用的港珠澳大橋香港口岸轉機停車場（易泊飛）本月15日啟用。（鄭子峰攝）

位於港珠澳大橋香港口岸旁邊的轉機停車場易泊飛，現時共提供1,800個泊位，服務對象為駕車經大橋來港轉機、接機、送機的內地或澳門旅客，旅客毋須辦理入境香港手續，即可經停車場前往機場。

需預約使用服務 採用自助泊車系統

泊位需事先預約，旅客按預約服務的日子抵達停車場後，首先要經過綜合檢查亭，核對身份及經過海關抽查等，便可駛到存車處。存車處以自助形式運作，司機將車駛入車庫，並在車庫外利用觸控屏進行人面識別、證件檢查等程序後，車庫內的電梯便會將車送到樓上的自動化停車場。

易泊飛停車場有六個綜合檢查亭，檢查亭會有職員核對旅客身份等，並有海關抽查。（鄭子峰攝）

車輛運送到停車場後，會由自動搬運車運送到系統安排的車位，過程全部由電腦自動操作。至於旅客則可到鄰近的候機室等候接駁巴士，直接送旅客到機場的海天中轉大樓，車程約為五分鐘。候機室未來會提供託運行李的服務。其餘登機程序，例如安檢等，亦會在海天中轉大樓進行。

車輛運送到停車場後，會由自動搬運車運送到系統安排的車位，過程全部由電腦自動操作。（鄭子峰攝）

候機室位於存車處旁，旅客可在該處等候接駁巴士到機場海天中轉大樓。（鄭子峰攝）

由進入停車場至抵達機場僅需半小時

至於送機及接機，停車場另設停車處，讓車輛短暫停留，前者的車輛可逗留15分鐘，後者則為一小時。旅客同樣毋須經過入境程序，便可乘接駁巴士到機場。

旅客回程抵港後，在一號客運大樓的轉機櫃位確認預約，便可在海天中轉大樓乘坐接駁巴士到轉機停車場，透過自動系統取車。機管局預計，連同等候巴士的最多15分鐘，旅客由進入易泊飛停車場到抵達機場，只需半個小時。

最長可停泊30日 送機接機各收200元

停車場最長可停泊30日，機管局在營運初期提供優惠至明年二月底，泊車首3天收費共100元，出入停車場送機及接機每次亦收100元。優惠期結束後，泊車首3天收費共470元，其後每日256元，送機及接機分別收200元。

機管局機場海陸運輸管理總經理陳志豪表示，易泊飛由機管局全資興建及營運，希望為大灣區旅客提供無縫轉機的體驗，以及自駕遊轉機的選擇。機管局目標爭取首階段1,800個泊位在年底全部啟用，若反應良好，第二階段會擴至3,000個泊位，因應需求，最終可達6,000個。

機管局機場海陸運輸管理總經理陳志豪表示，目標爭取易泊飛首階段1,800個泊位在年底全部啟用。

陳志豪又表示，現時開放予內地旅客的預約平台已有400人登記，澳門旅客的登記平台則會在月內啟用；預計啟用初期，每日會有約100架車使用泊位，平均每架會在場內泊約一星期。

機場易泊飛停車場港珠澳大橋香港口岸旁邊。（機管局提供）