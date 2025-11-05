全運會｜警籃球隊應戰2米高姚明舊拍檔　1.85米高領隊：雖敗猶榮

全運會即將開幕，警隊29名代表已完成所有賽事。其中曾是籃球港隊成員、駐守水警西分區的警長李敬倫，今次出戰45至60歲組別的五人籃球賽。雖然未能晉級，他卻感雖敗猶榮，「作為警籃領隊，我將與隊員分享這次與內地球員交手的戰術與心得，共同提升球技。這份收穫，遠比一場勝利更加持久。」



李敬倫過去曾是籃球港隊成員，現為香港警察籃球隊領隊。（《警聲》提供）

駐守水警西分區的警署警長李敬倫，過去曾是籃球港隊成員，現為香港警察籃球隊領隊。這次他出戰十五運會群眾項目45至60歲組別的五人籃球賽，對戰前國家籃球隊名將賈孝忠 ，賈曾與姚明並肩作戰，贏得中國男子籃球職業聯賽總冠軍。

身高1.85米的李敬倫曾帶領警籃於2023年加拿大世界警察及消防運動會的三人籃球賽中勇奪金牌。他在警方刊物《警聲》訪問中說，各省市代表選手實力非凡，平均身高超過2米。最終雖然未能晉級，他感到雖敗猶榮。「我們奮戰三節，仍保持5分領先，直到末段才被逆轉。能與勁旅切磋，雖敗猶榮！」

李敬倫強調，勝負固然重要，但更重要的是從每場比賽中汲取經驗。「作為警籃領隊，我將與隊員分享這次與內地球員交手的戰術與心得，共同提升球技。這份收穫，遠比一場勝利更加持久。」

總警司馬偉卿（左）與警署警長李敬倫（右）均參加了全運會項目。（《警聲》提供）

除了賽場上的較量，李敬倫表示，對國家籌辦賽事的嚴謹與高效印象深刻。「隊伍往返場館有警車開路，酒店設有專用通道與餐廳，並提供適合運動員的飲食。『閉環管理』確保每位選手能專心作賽。」他指比賽場館設施世界一流，大量義工提供貼心服務，展現主辦方對這場體育盛事的極度重視。

馬偉卿今次參加羽毛球賽事，在45至54歲混合團體項目獲得第5名。（《警聲》提供）

屯門警區指揮官馬偉卿，今次參加羽毛球賽事，在45至54歲混合團體項目獲得第5名。馬偉卿指，隊際賽事與警務工作一樣，都是「打一場團隊戰」。除了隊員場上表現，場外的後勤支援同樣關鍵。

雖然最終未能獲獎，馬偉卿指仍深感滿足：「全運會不僅是全國頂尖運動員的競技舞台，更是國家凝聚力的展現。大會的人性化安排，處處體現以運動員為本的理念；從觀賽市民的熱情中，可見普羅大眾對全運會的支持。能夠參與其中，與有榮焉！」