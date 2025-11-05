全運會｜港隊七欖啟德出擊　增強體能備戰　正向面對賽例差異

第十五屆粵港澳全運會如箭在弦，七人欖球是香港承辦的8個項目之一，香港男、女子七人欖隊今日（5日）在香港體育學院進行公開操練，為下周的全運會七欖賽事作最後準備。

全運會七欖與國際賽的分別在於比賽長度，全運半場時間為9分鐘，比起普通賽事長2分鐘，香港隊從暑假開始在體能下苦功，港將李卡度表示球隊狀態前所未有，面對不同變數也不怕。



七人欖球是香港承辦的全運會項目之一，11月12至14日、一連3日在啟德主場館上演，早前已公布抽籤及賽程。香港隊相隔兩屆全運會，男、女子隊同樣與勁旅山東同組，力爭在啟德主場登上頒獎台，而港隊名單將在下周一（10日）公布。

香港國際七人欖球賽是本地其中一個標誌性賽事，港人對七欖有一定認識，但全運賽制上有所不同，當中最大分別就是比賽時間，全運七欖上、下半場各9分鐘，比平時賽事各多2分鐘。在講求速度的七人欖球，每場打多4分鐘，對球員的體能有頗大負擔，香港隊從暑假已為此準備，加強體能上的訓練，務求球員足以應付全長18分鐘的賽事。

在港隊負責衝鋒陷陣的丹馬克（Max Denmark）坦言，比賽時間是一大挑戰，「半場打9分鐘是較難適應，尤其是對我這種力量型球員的挑戰更大，但我們在訓練上慢慢加長時間，經過數周的操練後，我們逐漸適應18分鐘的賽事，相信這段是我們體能最頂尖的時期。」

身經百戰的港隊華將李卡度，直言今次全運會的安排特別，「打欖球多年都沒試過打半場9分鐘的賽事，本身早在暑假聽說過比賽時間不同，教練都做足準備，無論是否延長時間，我們都先準備，所以我們早在暑假已提升體能，做了無數次的健身，而今次賽事可以換人7次，相信大家都可以應付。」

經過特訓後，李卡度指全隊體能狀態愈來愈好，隊友們在測試中紛紛做出個人最佳，他相信體能不比其他省隊差，希望在賽事末段展示體能優勢，擊敗對手。

除了比賽時間，李卡度指不少賽事細節上仍有更改，就如今日才知道改例，他們隨即改變訓練內容，以最壞打算備戰，當作不在主場出戰一樣，「教練早已為我們做心理準備，雖然有主場之利，都要抱最壞的打算去準備，就算有任何變動，也不覺得有問題，以享受心態出戰。」

香港隊在分組賽首戰遇上上屆冠軍山東，港隊早前在斯里蘭卡角逐亞洲系列賽，4強對手中國隊中，不乏山東的成員，李卡度已預料是硬仗一場，但香港隊從不懼怕，「全運會與平時賽事有點不同，對省隊有不同意義，他們的戰力一定有提升，相信大家都想在香港擊敗我們，但我們不會讓這件事發生。大家都了解山東隊的實力，就算是首場對壘也不怕，為我們的水平定下標準，希望擊敗他們再把氣勢延續下去。」

即使比賽時間有別國際賽，香港男子七欖隊教練魏翊軍（Andy Vilk）依然對麾下有信心，他笑言幸好自己不用落場，他認為球隊在戰術上嘗試控制節奏，保持更多控球權，他相信操練後球員們可應付18分鐘的賽事。