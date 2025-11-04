全運會跳水︱王宗源勝師弟鄭九源奪金　為湖北終打破廣東「壟斷」

全運會2025男子跳水1米彈板決賽，上演一幕湖北同門對碰，兩屆男子雙人3米彈板奧運冠軍王宗源，大戰新科世錦賽男子1米彈板冠軍鄭九源，後者在第4跳失準，最終獲第3名，王宗源輕鬆奪冠。



全運會跳水︱王宗源在男子1米彈板奪金。（全運會）

跳水男子1米彈板 王宗源鄭九源同鄉大戰

廣東隊在今屆跳水項目，已連女子團體、男子團體和女子個人全能奪賽事頭3面金牌，去到男子1米彈板，派出21歲的胡宇康、31歲的彭健烽應戰。

名氣最大的當然是兩屆奧運累積2金2銀的王宗源，這位24歲名將第1輪已經領先，第2、3輪一度被「師弟」鄭九源超越，可是21歲的鄭九源在第4跳失準，他在做難度分3.2的305B（反身翻騰2周半屈體）時只得60.8分，一下子跌至第3位。

全運會跳水︱鄭九源在男子1米彈板第4跳失準，終獲第3名。（新華社）

湖北一口氣摘金、銅牌 廣東隊今屆首次未能奪金

決賽一共只得6跳，王宗源在最後4跳全部獲得80分以上的高分，穩定演出高水平之下，以492.3分封王，足足較獲得亞軍的山東選手台曉虎多出46.45分，鄭九源落後亞軍以1.15分之差得第3名。王宗源、鄭九源一口氣為湖北摘下金、銅牌。

今個項目是廣東隊首次在今屆跳水賽事未能獲得獎牌，胡宇康以436.15分得「梗頸四」，另一選手彭健烽以363.20分得第10名。