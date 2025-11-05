基孔肯雅熱｜增2宗輸入個案　患者住將軍澳尚德邨及屯門大興花園

衞生署衞生防護中心今晚（5日）公布，新增兩宗感染基孔肯雅熱輸入個案，患者分別為一名55歲住將軍澳尚德邨的女子，以及一名37歲住屯門大興花園的女子。她們上月分別到訪佛山以及孟加拉，目前情況穩定。



患者分別為一名55歲住將軍澳尚德邨的女子，以及一名37歲住屯門大興花園的女子。（網上圖片）

尚德邨患者10月底到過佛山 大興花園女患者加拉國抵港

首宗個案涉及一名住將軍澳的55歲女子，初步調查顯示，她於10月27日至30日到訪廣東省佛山市，11月1日出現關節痛，翌日出現皮疹，並在3日發燒。她昨日（4日）到將軍澳醫院急症室求醫。

另一宗個案涉及一名住屯門的37歲女子，初步調查顯示，她於11月1日由孟加拉國抵港，3日出現發燒及關節痛。她昨日到屯門醫院急症室求醫。

兩名病人的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，已獲安排留院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。她們各有兩名家居接觸者，有關的家居接觸者，以及與55歲女子同行到佛山市的人士目前都沒有出現病徵，正接受醫學監察。

由於兩名病人在潛伏期曾分別在廣東省及孟加拉國，中心認為她們是在外地受到感染，屬輸入個案。中心會把個案通報相關衞生部門。

本港今年累計錄得58宗基孔肯雅熱確診個案，三宗屬本地個案，其餘全部屬輸入個案。就日前公布的青衣曉峰園本地個案，中心正對該名45歲男子的病毒進行基因分析，以判斷是否與本地早前錄得的個案有流行病學關連。

截至下午5時，中心已為逾21,000名在較高風險地區工作或居住的市民進行評估，並為50名的出現輕微病徵的市民接受抽血檢查，43人沒有感染，7人正等候化驗結果。

今日下午，中心和葵青民政事務處在青衣長亨社區會堂合辦教育講座，加深市民對蚊傳疾病的認識，有逾100人出席。而中心昨晚舉行有關基孔肯雅熱的網上講座，總觀看人次超過11,000。

衞生防護中心和葵青民政事務處在青衣長亨社區會堂合辦教育講座，吸引過百名市民參與。(政府新聞處圖片)

另外，食物環境衞生署今日公布，10月份第九批涵蓋六個監察地區的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數如下：

十月份第九批白紋伊蚊誘蚊器指數。 (政府新聞處網頁截園)

食環署表示，10月份第九批涵蓋六個監察地區的分區誘蚊器指數，除了九龍城區紅磡和啟德北這兩個監察地區，其餘都在10%以下。

署方表示，針對九龍城區內指數高於10%的兩個監察地區，按因應基孔肯雅熱情況而實施的安排（即將原先在分區誘蚊器指數達20%時進行的強化控蚊工作，擴展至誘蚊器指數介乎10%至20%的區域），食環署正聯同有關部門及持份者找出蚊患情況較高的地點，進行密集且具針對性的控蚊工作。

紅磡和啟德北誘蚊器的數據顯示，蚊患較多的地方包括公園、公共屋邨和建築地盤，各相關部門及持份者正積極跟進控蚊工作。

食環署亦會舉辦宣傳展覽、派發宣傳單張及海報，並通知各訂閱快速通報系統的屋苑，建議管理公司和住戶提高警覺，共同採取防蚊滅蚊措施。此外，食環署亦繼續加強監察該兩個地區的誘蚊器指數，以檢視滅蚊工作成效。