基孔肯雅熱｜青衣增本地確診個案　區議員張文嘉去信督促部門滅蚊

青衣曉峰園一名45歲男子確診基孔肯雅熱，屬本地個案。新民黨荃灣區議會委任議員張文嘉去信荃灣區議會食物環境衞生委員會主席葛兆源，督促相關部門積極開展滅蚊工作。



荃灣區議員張文嘉。（夏家朗攝）

張文嘉表示，一直密切關注防蚊工作，早前馬灣錄得蚊患指數超標，之後要求路政署協助清理馬灣狗公園附近多年未處理的雜樹堆，重新種植花草，形容環境大幅改善。她說，基孔肯雅熱再增本地個案，防蚊工作不容忽視，促請政府加強區內滅蚊的工作，清理積水和雜草，防止蚊蟲滋生，同時建議巴士營辦商加強車廂及候車區消毒，避免蚊蟲傳播病毒。

她呼籲居住及經常出入青衣及葵涌的居民採取積極防護措施預防蚊蟲叮咬、避免靠近叢林郊外、定期清理積水並安裝紗窗、若出現發燒、關節痛，紅疹等症狀應盡快求醫。

張文嘉是新界西南立法會參選人，其餘參選人包括工聯會陳穎欣、民建聯郭芙蓉、民建聯盧婉婷、經民聯莫綺琪。