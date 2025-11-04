基孔肯雅熱增本地個案　專家指有爆發風險　新個案與輸入例關聯細

衞生防護中心周一（3日）公布新增一宗基孔肯雅熱本地個案，是今年第三宗本地個案。港大臨床醫學學院微生物學系教授陳福和今早（4日）在電台節目指，本港存在爆發基孔爆發的風險，可能會出現隱形患者，建議當局收集本地蚊蛋，檢測是否帶有基孔肯雅熱病毒，但籲市民毋需恐慌。



衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（梁鵬威攝)

基孔肯雅熱屬蚊傳疾病，本港存在的白紋伊蚊可作為媒介傳播基孔肯雅熱。自7月中國佛山爆發基孔肯雅熱後，本港已錄得約52宗輸入個案，有個案居住在青衣曉峰園。陳福和接受港台節目《千禧年代》訪問時，指8月有輸入個案居住在青衣曉峰園，今次在同區發現本地個案，有可能區內的白紋伊蚊已帶有病毒，病毒在蚊子間大量存活。

但他認為，當時有關部門已在該區進行了大規模的殺蚊行動，因此相信該些輸入個案與最新本地個案在流行病學上的直接關聯性較小。陳福和又指，當局已在最新本地個案的活動範圍進行了全面清查，尋找蚊子滋生的隱藏黑點。此外，文獻顯示有三分之二至七成患者會有明顯病癥，如發燒、關節痛及出現皮疹等，市民如發現或懷疑有出現病癥，可主動測試抗體。

青衣曉峰園。（資料圖片）

陳福和又稱，當首個本地個案出現時，情況尚較為樂觀，第二宗亦在同區，但最新一宗的患者活動範圍廣泛，而且源頭仍不明確，需要謹慎應對。但市民不需過度恐慌，當局亦已在防範大規模爆發的風險。

他續說，未來仍有輸入個案並不出奇，因香港鄰近地區亦有基孔肯雅熱、與內地之間的往來頻繁，加上現時氣溫仍較往年熱。陳福和提醒市民在戶外活動時，要做好防蚊措施；家中蚊媒的數量通常與附近建築地盤有關，市民可留意當區蚊患指數。市民若曾經到過相關地區，則需格外謹慎，如出現症狀而無法明確源頭，應主動求醫。

衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（梁鵬威攝)

衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（梁鵬威攝)

陳福和認為，本港爆發基孔肯雅熱的風險依然存在，可能會出現病癥輕微，或不知自己已感染的隱形患者；如果在多個地區出現病例，則需更加警惕。他又指，幸運的是氣溫逐漸下降，蚊子活躍程度會降低，防控工作將更加有效。他建議當局收集蚊蛋進行基孔肯雅熱的檢測。