公院殮房收費｜殯儀業界：領遺體流程可達20天　你都做唔切又收錢

醫管局日前公布調整部份公立醫院服務收費，其中殮房收費不再免費，存入當日起首三日不收費，其後每日收100元，第18日增至200元，視乎存放的時間。假如以正常出殯程序約一個月計算，遺體存放費用達4,000元。殯儀業商會理事長鄭志傑指，公立醫院處理文件需3至5個工作天，市民其後需時辦理死亡證，整個流程可長達20天。他認為，公院殮房最理想是可讓市民存放親人遺體一個月。



公立醫院。（資料圖片）

政府無諮詢業界 殯儀館殮房位有限難應付

鄭志傑今早（6日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問，指公立醫院處理相關文件時，正常情況下，需時3至5個工作天，然後家屬再於特定辦公時間內辦理死亡證，並要向預約食環署預約火化爐。實際上，整個流程可能需要長達約20天。

鄭志傑提到，食環署只承諾預定的火化爐在15日內可獲安排，但具體日期並不確定，無法預算。被問到會否有家屬領取遺體後存放在殯儀館殮房，他表示殯儀館的接收能力有限，無法完全滿足全港公立醫院的需求；私家醫院較常使用殯儀館殮房。他又說，當局事前未有與業界接觸，「睇通告先知」。

你都做唔切又要收人哋（錢），而家係你做唔切。 殯儀業商會理事長鄭志傑

葵涌公眾殮房。（資料圖片/黃學潤攝）

遺體存放少於一個月 不應視作濫用

此外，他也提及，受長假及周末的影響，公立醫院處理文件時間亦會延長，需時可以超過一周，效率無法滿足市民需求，「你都做唔切又要收人哋（錢），而家係你做唔切」。

他認為，遺體存放不多於一個月不能視作濫用，情況更多是「我想快但你快唔到俾我」；業界亦經常提醒家屬盡快領取遺體，因遺體會隨時間而有變化，需適時安置。

九龍殯儀館。（資料圖片/黃寶瑩攝）

如計及靈堂設靈 所用時間更長

他亦指出，目前流程尚未將靈堂設靈計算在內，如公立醫院安息堂及食環署火化爐時間不能配合，而家屬需領取遺體，可能連好好告別先人亦做不到，或出殯後無法立即運往火化場，「之後架靈車去邊呢？」