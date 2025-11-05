公立醫院殮房明年起每日收費　存遺體30日要$4000　最貴$550一日

現時公立醫院提供免費遺體存放服務，不過隨著醫療收費改革明年實施，將不再免費。醫管局日前公布公立醫院公眾服務非符合資格人士的收費，同時宣布調整部份醫院行政費用，例如申請證明書及醫療報告、影印費。殮房亦由已往不收費改為收費，除存入當日計頭三日不收費，其餘每日收取介乎100至550元，視乎存入時間。若以正常出殯程序約一個月計算，遺體存放費用達4,000元。



(資料圖片)

醫管局日前公布優化醫療費用減免機制下的申請安排，同時公布非符合資格人士、公立醫院非資助服務及公營醫療服務個別項目的收費檢討，新收費與公營醫療收費改革同樣在明年元旦（1月1日）生效。醫管局又宣布，醫院其他行政費用會有調整，同日生效。

多個現有收費項目都有加價，例如就每項處方藥物收費的自費藥物行政費，由現時105元加至130元； 根據《個人資料(私隱)條例》查閱資料，頭十頁影印本等處理費由76元加100元、之後每頁由1元加至1.5元。

在公立醫院殮房存放遺體，亦由現時不收費改為收費。存入遺體當日起計首三日不收費，第4至17日每日收費100元；第18至33日每日200元；第34日起每日550元。若以存放30日計算，則遺屬總共要支付4,000元。