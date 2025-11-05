公院殮房收費｜醫管局：部份遺體擺逾一年　經濟困難者享減免

現時公立醫院提供免費遺體存放服務，但隨著醫療收費改革明年實施，將不再免費。醫管局周三（11月5日）回覆媒體表示，根據近年資料，約有一成遺體在醫管局的醫院殮房停放超過一個月，部份個案更逾一年。局方檢視殮房服務收費，旨在改善殮房使用情況，善用公共資源。局方又稱，為顧及有經濟困難的市民需要，會為殮房服務收費設立豁免機制。



(資料圖片)

生前獲醫療費用減免者 殮房服務收費亦獲減免

醫管局周三回應稱，於10月31日於政府憲報刊登非符合資格人士、公立醫院非資助服務及公營醫療服務餘下個別項目的收費檢討，亦同時透過新聞稿公布有關收費檢討及其他醫院行政費用（例如證明書及醫療報告、影印費和殮房收費等）的調整安排。有關收費調整是公營醫療收費改革的一部份，旨在透過調整收費理順公立醫院的服務和減少浪費濫用，提升公營醫療系統的可持續性。

為顧及部份有經濟困難的市民需要，局方會為殮房服務收費設立豁免機制。病人若在生前已領取綜合社會保障援助或長者生活津貼等援助，將獲豁免有關殮房服務收費；病人若在生前已獲醫管局的醫療費用減免，離世後的殮房服務收費亦會獲全數或部份減免；如因特殊情況，例如需要等候死因裁判官作出剖驗遺體指示，該段等候期間將不作收費。

殮房屬過渡性存放遺體設施 冀家屬盡快為先人安葬

如家屬為先人繳交殮房服務收費時有經濟困難，可以向醫院尋求協助，醫院可按實際情況協助家屬申請豁免有關費用。由於殮房服務收費屬於行政費用，因此局方明年推出加強保障病人的每年一萬元醫療費用上限機制並不適用。

醫管局稱，希望市民明白，殮房是過渡性存放遺體的設施，希望家屬於辦妥所需文件後盡快為先人安葬。如遺體存放較長時間，醫管局會主動與家屬聯絡，並提供可行的協助。近年來本局一直致力優化殮房服務，包括在部份醫院設置惜別室或同類設施提供院出服務，方便家屬可以安排將先人遺體直接從醫院送往火化或安葬。

存放首3日不收費 其後每日收取100至550元

醫管局日前公布公立醫院公眾服務非符合資格人士的收費，同時宣布調整部份醫院行政費用，例如申請證明書及醫療報告、影印費。殮房亦由已往不收費改為收費，除存入當日計頭三日不收費，第4至17日每日收費100元；第18至33日每日200元；第34日起每日550元。若以存放30日計算，則遺屬總共要支付4,000元。

多個現有收費項目都有加價，例如就每項處方藥物收費的自費藥物行政費，由現時105元加至130元； 根據《個人資料(私隱)條例》查閱資料，頭十頁影印本等處理費由76元加100元、之後每頁由1元加至1.5元。