沙田官小准用簡體考試　鄧飛籲校方先諮詢：寫繁體學生或感蝕底

沙田官立小學周一（3日）向家長發通告，表示將接受學生在校內測驗及考試使用簡體字作答，旨在為內地背景或習慣使用簡體字的學生提供更友善的評核環境，同時讓本地學生有機會認識兩種中文書寫體系。有家長批評校方做法不公，亦欠缺諮詢。



選委界立法會議員鄧飛認為，使用繁體字的學生「可能覺得會蝕底咗」，學校需清楚交代修改繁簡政策的背景。他並不擔心該校教師分辨簡體字的能力，強調校方應考慮家長、教師、學生等持份者的意見，並諮詢他們。



城大副校長張澤松表示，來港就讀的學生，應入鄉隨俗使用繁體字，必須堅守捍衛繁體字的原則。他又認為未有足夠討論前，校方不宜過急推行新政策。



立法會選舉教育界參選人鄧飛。（資料圖片 / 陳葦慈攝）

鄧飛今早（6日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中說，沙田官小今次改變政策可能是教師在教學過程中，發現使用簡體字的學生有學習困難，又或收到部分家長意見，然後將這些反饋納入評估。鄧飛估計，校方可能認為只是參考考評局既有做法，容許答題者繁簡混答，而非自創，因此覺得毋需。他認為校方做法「可以做得更好」，而通告上只讓家長選擇「已知悉」，鄧飛認為「有啲玩文字遊戲嘅感覺」。

他關注學生的學習成效，校方如何跟進亦是重點。如果這次改動如屬試驗性質會更好，校方可以藉此檢視學生使用繁簡字考試的學習成效，作出評估。

沙田官立小學。

城大副校長張澤松在同一節目表示，實施任何新政策之前應有足夠溝通與討論，尤其是與學生和家長的交流。他強調來港就讀的學生，應入鄉隨俗使用繁體字，必須堅守捍衛繁體字的原則。他建議校方繼續使用繁體字作為答題標準，又認為未有足夠討論前，不宜過急推行。