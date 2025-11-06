輔警疑為控制自閉症兒子 認掌摑兼額頭撞子額頭 准守行為3年
男輔警涉為控制 12 歲患自閉症兒子時掌摑他，並用額頭撞兒子額頭，遭妻大義滅親，告知學校社工揭發，男輔警被控虐兒罪，案件今（6 日）在觀塘裁判法院再提訊，控方接納以簽保守行為方式處理。署理主任裁判官梁嘉琪遂下令輔警以 2,000 元自簽守行為 3 年。
被告 YKL（50 歲），被控於 2024 年 10 月 22 日，在將軍澳一單位，對 12 歲男童 X 故意襲擊，導致他受到不必要的健康損害。
妻查子功課時子又跳又叫
案情指，X是被告 12 歲的獨生子，患有自閉症、專注力不足及過動症，案發時讀中一。被告與妻及兒同住將軍澳。案發當晚，被告妻子檢查兒子的功課時，兒子又跳又叫。被告為控制兒子而掌摑他，又用額頭撞兒子的額頭。
兒子習日驗傷額頭有輕微紅腫
妻子翌日把事告知社工，社工報警處理，兒子到醫院驗傷，發現額頭有輕微紅腫。被告到警署自首，並稱：「聽到佢鬧媽咪，我一時衝動先打佢。」
案件編號：KTCC549/2025
