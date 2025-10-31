休班警為安睡被蓋兒子頭兒終死亡　官稱CCTV證裁決合理　駁回上訴

休班警6年前照顧其9個月大兒子時，涉8度用被子蓋過兒子的頭，最後1次蓋被子時間長達108分鐘，兒子其後昏迷死去。經審訊後，休班警被裁定虐兒罪成，判囚14個月。他就定罪和判刑提出上訴，高院法官李俊文今（31日）下判辭指，家居閉路電視拍到，休班警為讓自己安睡，曾因應兒子的哭泣情況，決定是否採用更殘忍的方式覆蓋兒子頭部，認為原審官裁決合理，同時判囚14個月亦非過重，駁回其上訴。



上訴人蔣定邦，他經審訊後被裁定一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪成。控罪指他於2018年12月1日與2019年2月19日之間，在觀塘油翠苑某室，對9個月大的蔣天晴有管養責任，故意襲擊、虐待或忽略蔣天晴，導致他受到不必要的苦楚或健康損害。

被告蔣定邦(戴口罩)由大律師杜浩誠(右一)代表。(資料圖片)

被告蔣定邦與妻子2019年2月送兒子入院時的情形。(資料圖片)

蔣的行為令天晴受不必要苦楚

暫委法官李俊文於判辭指，蔣的行為相當可能並實際上導致天晴受不必要的苦楚，任何人憑常識也會達到這個結論，原審詳細考慮後亦拒絕接納蔣蓋被子遮光的說法，上訴方批評原審誤解「不必要的苦楚」沒有理據。

原審裁決已具對蔣有利的說法

蔣提上訴時由退休裁判官、大律師杜浩成代表，杜曾批評原審要求蔣的行為須無風險，法官直指上訴方斷章取義及不公平，因為原審的裁決提及蔣未必知道蓋被子會令天晴窒息或缺氧，對蔣有利，完全不是上訴方提出的所謂「零風險要求」，綜觀整份《裁斷陳述書》亦無跡象支持上訴方所指的犯錯。

蔣當時未留意天晴的情況

法官續指，原審裁定蔣必然知道他8度蓋被會對天晴造成不必要的苦楚，因為天晴被被子蓋頭會有生理壓力，感到害怕和呼吸不舒服，此裁定無可批評之處。法官指，考慮蔣身為成年父親，沒可能不知道用重3.85公斤的成人被子蓋住天晴的頭有機會造成窒息或缺氧，惟他仍然選擇用被蓋頭掩蓋天晴的哭叫聲，以使自己能夠安睡，更沒有持續留意天晴的情況。

因應哭泣程度用更殘忍方法

上訴方亦批評，原審錯誤裁定蔣的犯罪意念和不接納蓋被遮光辯解。法官指家居錄影片段顯示，蔣在天晴哭泣時先用毛巾蓋頭，當天晴撥開後，他改用層疊的被子蓋頭，可見蔣是因應哭泣情況來決定是否採用更殘忍的方式覆蓋天晴。原審裁斷合情合理，有充分證據支持，維持定罪裁決。

蓋被有可能導致缺氧風險

刑期方面，上訴方投訴原審無考慮判緩刑及量刑起點過高。法官指，雖然本案沒證據天晴的死亡與蓋被有直接關係，惟法醫指蓋被有可能導致缺氧，及有器官受傷和窒息等風險，案情無疑十分嚴重，加上違反誠信，事件多達8次及天晴年幼等加刑因素，判處即時監禁是無可避免，刑期亦非明顯過重，遂維持原判。

案件編號：HCMA73/2025