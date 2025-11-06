基孔肯雅熱｜東涌翔東邨翁北上後確診　青衣本地個案感染源頭不明

衞生署衞生防護中心今日（6日）指，本港新增1宗基孔肯雅熱輸入個案。患者是一名73歲老翁，獨居於東涌翔東邨。他上月到訪佛山，11月4日出現發燒和關節痛，昨日到北大嶼山醫院急症室求醫，獲安排留院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。



另外，就日前公布的居青衣曉峰園本地個案，中心已完成病毒基因分析。結果顯示，他的感染源頭與首兩宗在黃大仙的本地感染個案，以及其他輸入個案不同。中心指，不排除在該名病人活動的地區內，有未確診的患者將病毒傳播給蚊子，導致他受感染。



衞生署衞生防護中心今日（6日）指，本港新增1宗基孔肯雅熱輸入個案。圖為衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（梁鵬威攝)

東涌翔東邨確診老翁10月下旬到佛山11日 列輸入個案

中心指，今日新增宗基孔肯雅熱輸入個案。患者是一名獨居於東涌翔東邨的73歲老翁。他上月20日至30日到訪佛山，11月4日出現發燒和關節痛，昨日到北大嶼山醫院急症室求醫，獲安排留院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。

由於病人在潛伏期曾到訪廣東省，中心認為他是在外遊期間受到感染，屬輸入個案，已把個案通報廣東省衞生當局。

東涌翔東邨。(資料圖片)

青衣曉峰園本地個案病毒樣本基因與其他個案不吻合

至於早前公布的青衣曉峰園本地個案，中心的公共衞生化驗服務處已完成對該名45歲男子的病毒基因分析工作。結果顯示，他的病毒樣本基因序列，與其他本港錄得的基孔肯雅熱輸入個案及首兩宗在黃大仙的本地感染個案不一樣，顯示他們的感染源頭不同。中心不排除在該名病人活動的地區內，早前有未確診的患者將病毒傳播給蚊子，導致他受感染。