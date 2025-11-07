華懋慈善基金涉借錢打官司 上訴庭指還款利率48厘有誤 需再考慮
撰文：朱棨新
出版：更新：
華懋慈善基金2009年與商人陳振聰爭奪龔如心千億遺產時，被指曾向商人林義雄借貸4285萬元打官司。林指基金未有還款，早前入稟追討獲判勝訴，原審官更認為基金需以年利率48厘利息還款。基金不服裁決提出上訴，上訴庭今（7日）下判辭，認為林和基金之間有借貸協議，但不同意原審法官裁定的息率，把案發還原審官重新考慮利息事宜。
原告林義雄，被告華懋慈善基金有限公司。原審時的爭議為，涉款4285萬元，是如林所稱的借貸，還是基金所指的捐款。高等法院法官梁俊文原審時裁定林勝訴，並指利率需以年利率48厘計算。
原審官有考慮為何未立協議
代表基金的律師認為，原審官忽略數個因素，包括林聲稱僅憑口頭協議便借出鉅款，錯誤裁定案中有借貸協議。但上訴庭法官認為原審法官作出裁定時，已提及林解釋為何未訂立書面協議，認為他沒有忽略這些因素。
基金爭議未協定貸款利率為48厘
至於原審官把貸款利率定為每年48厘。基金的代表認為，林與當時代表基金的龔仁心商議時，並沒有達成這樣的協議。
林稱商議時曾提用法定最高利率
上訴庭指出，聆訊時的證據顯示，林獲告知該利息為：「法定最高利息.....香港的法定最高利息為60%.....」原審法官接納林所指的口頭協議，但不接納林在協議時心目中有一個特定的利息，亦不接納林與基金協議的利息為60厘。
60厘屬違法最後裁定為48厘
惟根據法例，借貸年息逾60厘屬違法。若年息超出48厘，該借貸會被預設為敲詐性。但這預設可被推翻。原審法官認為，林和基金考慮利息時，不會考慮一個在法例上不能執行的協議，故把利厘定為不會高於48厘，並裁定基金需付48厘的利息。
協議利率應為60厘而非48厘
上訴庭認為，根據原審的證供，達成協議的年利息應為60厘，而非原審法官定的48厘。法庭亦需考慮這借貸是否屬敲詐性。因此，上訴庭裁定基金就利息的上訴勝訴，撤銷原審裁定，並發還原審法官重新考慮。
案件編號：CACV124/2023
華懋慈善基金被指借逾4千萬打官司 商人追討勝訴 息口以48厘華懋慈善基金遭林義雄入稟清盤 未知是否與追款3.4億不果有關華懋慈善基金就借錢打官司案提上訴 願付8500萬保證金暫緩還款令拖欠華懋慈善基金2800萬 陳振聰被頒令破產 反指無債一身輕