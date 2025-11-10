諾和諾德倡視肥胖症為慢性病　推全新藥物助全面體重管理

世界衛生組織早於1997年已將肥胖症列為全球流行病¹，而根據香港衞生署2020-22年度人口健康調查顯示，年齡介乎15至84歲的市民中，超過一半人被界定為超重、甚至肥胖²，反映情況相當普及。然而，普羅大眾對肥胖症的認知依然不足。國際醫療保健公司諾和諾德（Novo Nordisk）香港區總經理Anirvan Dutt-Chaudhuri指出，肥胖症是一種複雜的慢性疾病，而非單純缺乏自制能力所致，社會應加深理解肥胖症成因，並以正確的醫學方法應對。

揭開肥胖真相 荷爾蒙與「食物噪音」作祟

社會普遍誤以為肥胖是懶惰或缺乏自律的象徵，而這種誤解無疑加劇了社會對肥胖症的污名化，並忽視了其複雜成因。Anirvan解釋道：「肥胖症的形成受生物機制、基因、社會、心理及環境等多重因素影響³。在生理學上，食慾由兩種路徑調節，一是身體能量需求驅動，二是為愉悅而進食的慾望。有科學研究顯示，肥胖症患者的食慾調節機制往往會出現紊亂⁴。」

此外，「食物噪音」（food noise）亦是關鍵心理因素，「食物噪音」是一種持續且令人困擾的食物相關思緒，源自大腦對壓力、習慣或環境的反應。這種現象在肥胖症患者中十分常見，並可能導致過度進食，使他們更難維持健康的飲食習慣⁵。Anirvan分析指：「肥胖症患者嘗試減重的次數可達2次至30次⁶，但只有10%的人能成功維持減重效果超過一年⁷，反映單靠意志力難以戰勝背後的生理機制。」

Anirvan指：「肥胖症患者嘗試減重的次數可達2次至30次，但只有10%的人能成功維持減重效果超過一年，反映單靠意志力難以戰勝背後的生理機制。」

Anirvan指出：「肥胖症治療主要有三大方向：改變生活方式、減重藥物和減重手術。鑑於肥胖症的複雜性，單靠改變生活方式未必能達到理想效果，而減重手術則通常只適用於嚴重超重或有顯著併發症的特定人群。」

諾和諾德是首間將以胰高糖素樣肽-1（GLP-1）為基礎的體重管理藥物引入香港的公司，並且最近推出了一款每週服用一次的 GLP-1 藥物，其序列與人體負責調節食慾的天然GLP-1荷爾蒙有94%的一致性⁸。

肥胖症可誘發逾200種併發症 心血管疾病為頭號殺手

肥胖症可導致逾200種併發症，當中包括心血管疾病、二型糖尿病、高血壓、血脂異常、阻塞性睡眠窒息、部分癌症，以及與代謝功能障礙相關的脂肪肝（MAFLD）等⁹'¹⁰。在眾多併發症中，心血管疾病是導致肥胖症患者死亡的主要原因¹¹，有研究顯示，即使沒有其他代謝異常，肥胖症患者出現心臟衰竭的風險，仍比體重正常人士高出96%，冠心病風險亦高出49%¹²。

儘管肥胖問題普遍且嚴重，一個於今年八月在香港進行的一項調查卻發現，近七成受訪者不認為肥胖症是一種疾病；更有四成同時患有其他慢性病的超重或肥胖人士，認為自己的長期病與肥胖無關¹³，這亦突顯了提升公眾對肥胖症認識的迫切性。

專家籲正視肥胖症 與醫生探討治療方案

有見及此，Anirvan呼籲大眾正視肥胖症的影響，多管齊下有效管理體重。他強調，雖然減重藥物的效果獲廣泛科學認證，患者仍需結合低熱量飲食和增加體能活動一併使用，以達至理想減重效果及其他健康裨益。

此外，他亦提醒患者咨詢醫療專業人員的重要性：「處方減重藥物必須在合資格醫療專業人員的指導下使用，並通過獲授權的渠道獲取藥物，以確保安全和療效。患者亦先應諮詢醫療專業人員，以探討最適切的治療方案。」

作為一家擁有超過百年歷史、並在肥胖症領域深耕逾25年的醫療保健公司，諾和諾德在引入創新治療方案的同時，亦致力於消除社會對肥胖的誤解與污名。Anirvan展望道：「我們希望能與醫療專家、政策制定者及社區合作，共同推動改變，將肥胖視為一個重要的健康議題，並在一個充滿理解和支持的環境中，幫助患者實現他們的健康目標。」

