肥胖率日漸飆升 專家解構肥胖症成因 新藥能治療肥胖症、護心保肝

世界衛生組織早於1997年已將肥胖症列為全球流行病，而根據香港衞生署2020-22年度人口健康調查顯示，年齡介乎15至84歲的市民中，超過一半人被界定為超重、甚至肥胖，反映肥胖症已逐漸成為現代社會最棘手、影響最廣泛的慢性病之一。肥胖症不但影響外觀，更可能導致包括高血壓、糖尿病、脂肪肝等超過200種併發症疾病。到底是什麼原因導致肥胖症，而我們又可以如何透過正確理解肥胖症而有效管理體重？



本文將結合香港糖尿病專科中心創始人及主席、內分泌及糖尿科專科周振中醫生的專業觀點，深入探討肥胖症的生理及社會成因，以及醫學界應對肥胖症上的最新藥物突破。原來，醫學界已將肥胖症與高血壓、糖尿病並列為需要長期管理和治療的慢性病，這場挑戰深植於生理基因與現代環境的轉變之中，絕非簡單歸咎於個人意志力薄弱所致。

肥胖症的危害在於「內臟脂肪過多積聚」

周醫生解釋肥胖症可對身體帶來的影響。（照片由受訪者提供）

周醫生指，肥胖的醫學定義關鍵在於「不應該有的脂肪過多」，特別是積聚在肝臟、心臟和腸胰之間的內臟脂肪。這些多餘的脂肪組織會持續分泌炎症因子和其它代謝風險物質，從根本上破壞人體血糖及血脂新陳代謝和血管功能，是導致超過200種相關疾病的「慢性病之源」。

肥胖的界定標準：BMI與腰圍指標

肥胖症日漸普及的成因

周醫生引用香港衛生署的統計數據指出，香港的肥胖症問題在近二十年間出現爆炸性增長。整體人口的肥胖率（BMI ≥25）由 2003-04 年的約 21.1%，飆升至 2020 年的逾 32%。其中，男性的增長尤為驚人，肥胖率由約 20% 激增至 39%，即每十名男性中就有近四名屬於肥胖。此外，更嚴重的二級肥胖（BMI ≥30）比例亦有所上升，顯示問題的嚴重性不斷加劇。

周醫生表示，肥胖的成因是先天基因與環境因素相互影響的結果：

先天因素：生理基因傾向



約 50% 至 70% 的肥胖者存在基因上的必然性，使他們難以產生飽足感、更容易感到飢餓，並且難以自我控制飲食行為。這是一種內在機制導致的飲食失調，患者難以單靠意志力克服。

外在因素：社會結構轉型



現代都市化社會令高熱量、高糖分的食物變得唾手可得且價格低廉，同時大幅減少了人們的活動量。此外，進食被賦予了如社交、紓緩壓力、解決情緒低落等複雜的社會角色，促使人體更容易陷入不斷攝取的循環。

周醫生強調，造成近年肥胖人口爆炸性上升的主因正在於環境因素，而非單純的基因或個人意志力。他指出，在短短二十年內，人類基因不可能發生如此劇烈的改變，因此社會結構的轉型才是關鍵。由於肥胖症的成因深植於社會、文化、經濟的轉變之中，由此可見，肥胖症已非單純的醫學或生理問題，而是一項與整個社會息息相關的社會議題。

GLP-1藥物如何「騙」過大腦減重？

面對因社會轉型而導致的肥胖症，醫學界亦著眼於如何以更全面的方法幫助患者有效管理體重。

周醫生指出，治療肥胖症初期與其他慢性病一樣，都應從教育與預防開始。然而，單純依靠生活方式改變對於治療肥胖症的長期成功率極低。他解釋：「在臨床觀察中，只有極少數患者能通過純粹的生活管理達到並維持理想的減重目標。因此，對於多數醫學上被診斷患有肥胖症的人士而言，藥物治療成為了不可或缺的考量。」

周醫生說：「過去幾十年，曾有多種針對神經系統的口服減肥藥問世，但都因安全性問題（如影響心肺功能、增加心血管疾病風險、癌症和自殺風險）而最終被禁用或停產，使得醫學界在肥胖症治療上面臨瓶頸。直到近年，模仿腸道荷爾蒙的GLP-1 類藥物（又稱GLP-1 受體促效劑）如semaglutide面世，才帶來了醫學上的重大突破。」

周醫生表示，這類新型針劑藥物最初是為治療第二型糖尿病而開發，但其作用卻不限於控制血糖。GLP-1 受體促效劑進入人體後，能作用於大腦中負責情緒和慾望的部位，從根本上直接管理我們的飲食行為，發揮出減重效果：

1. 抑制食慾與飢餓感： 大幅減少對食物的渴望。



2. 提升飽足感： 讓人更早、更舒適地感到飽腹，從而減少進食份量。



3. 改變食物偏好： 長期使用有助於改變食物選擇行為，避開高熱量、高脂肪的食物。



周醫生說：「這類藥物透過生物化學途徑發揮作用，為患者提供一種『內在工具』，協助他們在控制飲食的同時，仍能保留飲食所帶來的社交功能，從而減少負面情緒的產生，不再只是單靠個人意志力苦撐。」

不但能有效管理體重 GLP-1受體促效劑更有護心、保肝多重效益

香港糖尿病專科中心創始人及主席、內分泌及糖尿科專科周振中醫生（照片由受訪者提供）

周醫生又指，目前全球廣泛應用且有強大數據支持的 GLP-1 受體促效劑，其革命性功用在於能夠帶來的效益遠超體重管理本身：

功效一、體重管理：平均可減輕原體重的 10% 至 20%，效果遠勝傳統口服藥物。



功效二、保護心血管：大規模臨床研究證實，對於有心血管疾病史的肥胖患者，在常規治療基礎上加配合此類藥物，可額外減少約 20% 的心血管疾病事件（如中風、心臟病發）風險。這是此類藥物成為重要里程碑的關鍵。



功效三、改善代謝疾病：除了控制血糖，亦能減少心臟衰竭、延緩慢性腎病的發展。



功效四、治療脂肪肝：對於中度脂肪肝，這類藥物已有直接證據可減少肝臟的纖維化，降低發展成肝硬化和肝癌的風險。



長期體重管理 — 藥物以外的支援與安全防線

雖然藥物能帶來顯著幫助，周醫生仍強調，若要達致長期且安全的體重管理，單靠藥物並不足夠。患者必須結合健康的生活方式與多元的醫療支援網絡，包括醫生、營養師、運動治療師，甚至心理治療師，才能達成持久且安全的減重效果。

周醫生指出，其中營養師的角色尤為關鍵。他們不僅能為患者制定合適的餐單，亦能提供心理支持及實用的應對策略，協助患者在享受美食的同時，達致「量與質」的平衡。

周醫生亦提醒，GLP-1受體促效劑可能引起腸胃不適（如噁心、嘔吐），甚至罕見副作用（如膽囊結石、胰臟炎），因此醫學監管不可或缺。這類藥物屬處方藥，劑量必須由醫生根據個人情況嚴格調整，以確保療效與安全性。

最後，周醫生特別呼籲大眾警惕濫用風險。無論是未經評估自行使用，或透過非官方渠道購買藥物（可能涉及不當運送或儲存，導致藥物失效或變質），都可能帶來嚴重安全隱患，甚至危及生命。因此，患者應先諮詢醫生，尋求最合適的醫療方案，並透過官方渠道獲取藥物。

(資料由周振中醫生提供，此教育資訊由諾和諾德香港有限公司全力支持)