港大博士生論文涉AI引虛構文獻　校方：已按既定程序核查相關人士

近日有人發現港大社工系博士生一篇有關香港生育率低迷的論文，引用多篇不存在的文獻，懷疑相關文獻由人工智能（AI）虛構。期刊網站列出作者，還有社會科學院副院長葉兆輝等人。葉兆輝昨日回覆查詢指，負責該論文的學生利用AI整理文獻時，未有檢查清楚導致出錯。港大今日（10日）回覆指，高度重視相關指控，已按既定程序對相關人士展開核查，如發現研究處理存在失誤，會按程序跟進處理。



港大指，大學對相關指控高度重視，亦已按既定程序對相關人士展開核查，如發現研究處理存在失誤，會按程序跟進處理。（資料圖片）

港大指，校方在科研中使用人工智能應用方面訂有嚴格規範及指引。大學對相關指控高度重視，亦已按既定程序對相關人士展開核查，如發現研究處理存在失誤，會按程序跟進處理。

近日網上流傳，一篇由港大博士學生及社會科學院副院長葉兆輝等人合撰的一篇論文，引用了不存在的文獻，懷疑相關文獻由人工智能（AI）虛構。（論文截圖）

論文部分引用文獻有數位物件識別符（DOI）超鏈結，惟進入後顯示「DOI Not Found」。（網上截圖）

涉事的論文題為《Forty years of fertility transition in Hong Kong》（40年來香港生育率變化)，探討過去40年本港生育率下跌的驅動因素，作者包括港大社會工作及社會行政學系博士生白逸銘（Yiming Bai）、港大社會科學院副院長、社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝（Paul Yip）、港大統計與精算學系副系主任屈錦培（K. P. Wat），以及政府統計署統計師、內地學者等。

港大社會科學院副院長葉兆輝。（資料圖片／林靄怡攝）

葉兆輝昨日回覆查詢表示，發現負責該論文的學生，在利用AI進行引用工作（Referencing）時，未有檢查清楚，導致引用部分出錯。他對事件失望，又對影響港大、期刊的聲譽表示歉意，承認自己作為通訊作者未做好把關。