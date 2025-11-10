海俊傑妻廣州換肝｜內地醫院器官移植科　港澳台病人申請逐一看

藝人海俊傑太太莫家慈，因患「急性肝硬化」，由香港瑪麗醫院轉到廣州中山大學附屬第一醫院。其岳母今日（10日）向《香港01》記者表示，女兒正等待肝源，冀一切低調、並待醫院方面審批公布。



記者到廣州中山大學附屬第一醫院查詢，發現港人要到內地進行器官移植流程透明、院內更有告示指明港澳台患者如要進行如腎臟等移植的申請流程表。



廣州中山大學附屬第一醫院，其中一幢大樓設兩層器官移植科。

藝人海俊傑上星期六（8日）在社交平台貼出求助影片，稱太太莫家慈因患「急性肝硬化」由香港瑪麗醫院轉到廣州中山大學附屬第一醫院，但急要籌集約150萬元手術費。事件引起全城關注，其中包括港人到內地移植器官的流程。

《香港01》記者今日（10日）到廣州中山大學附屬第一醫院，其中一幢大樓設兩層器官移植科，更張貼的「廣東省器官移植國際科技合作基地」、「國家衞計委臨床重點專科器官移植」的等權威牌匾。

如果港人要到其醫院進行器官移植，院內也展出告示，流程也公開透明；同時指明港澳台患者如要進行例如腎臟移植等的申請流程表。

醫院內有等待腎移植患者登記流程。

醫院內貼有關於器官移植的通知，請患者及家屬先掃描二維碼登記。

內地器官移植科需先掃描二維碼登記。

腎臟患者如需輪候器官移植申請手續

（一）申請者須先提供患者相關身體檢查報告複印，報告要是三個月內、由廣州當地的三甲醫院批出；

（二）申請者也需要在醫院內做相關報告，如人類白血球（HLA）、血漿腎素活性（PRA）等；

（三）攜帶以上報告及附件後，同時須向相應器官科掛號教授門診、由醫生評估並審批輪候。

不過，港澳台移植等待患者需到醫院指定律師事務所辦理身份見證書。帶齊以上步驟所需資料後，再須到在「中山大學附設第一醫院腎臟移植」微信公眾號預約登記。

患者要按預約時間到院內的腎臟移植諮詢室填寫《等待腎移植手術病患登記表》、《加入腎臟移植等候者預約名單知情同意書》、《手術知情同意書》（全部需患者親自領取、簽字）。

記者當日下午4時到中山大學附屬第一醫院觀察，見到在器官移植門診服務處，有兩位相信是患者親友門外已預約並等待諮詢及登記。

而門外亦張貼了相關輪候二維碼，列出「按国家器官移植等待系统要求，现需排查我院移植等待名单的有效性」。

至於「中山大學附設第一醫院腎臟移植」微信公眾號，記者實測官方公眾號的「就醫服務」，可預約掛號，不過患者要事前已在微信實名授權、並透過微信電話驗證登錄。

記者當日也向醫院門診查詢，登記處姑娘表示，一般香港人申請到內地輪候器官移植，須先到院內醫生諮詢、後續更需要在官方公眾號預約掛號等手續才可以輪候，又着記者一切須與醫生了解才可以正式獲輪候器官移植。