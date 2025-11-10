全運會手球｜銅牌戰紅海一片　港隊惜敗但球迷仍滿意：永遠支持

全運手球項目銅牌戰港隊對北京傍晚在啟德體藝館上演，大批市民入場支持，主場氣氛熱烈，打氣聲全場60分鐘幾乎未停過。雖然最終港隊落敗失落銅牌，但球迷們都表示滿意港隊表現。



完場後不少觀眾都未有散去，繼續為為港隊歡呼。（廖雁雄攝）

觀眾成為港隊防守時的「第八人」

港隊對北京的銅牌戰門票一早已售罄，不少入場入場觀眾都穿上代表港隊主場球衣的紅色上衣，將觀眾席變成「紅海」，沒有球迷自製打氣牌入場。賽前熱身出場之時，已有不少觀眾為港隊歡呼。

開賽後氣氛更為熱烈，每當港隊持球進攻，「We are Hong Kong」、「Let’s go Hong Kong let’s go」、「香港！」等打氣口號響滿遍全場，入球或防守成功，現場都一片雷動。

觀眾又成為港隊防守時的「第八人」，在對方持球進攻時，用盡噓聲干擾。雖然港隊上半場中段開始已經落後，但打氣聲一直未有減弱，下半場港隊落後九分時，港隊一度打出一波3:0小高潮，更是將氣氛推至頂點。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩(上排前右一)亦有入場觀看。（廖雁雄攝）

尾段大局已定之時，亦未見聲勢有所減弱。最終港隊以25比33落敗，一眾觀眾完場後久久未有離去，球員繞場一周告別時，更有不少觀眾走上前與球員們擊掌。

球迷們都落力打氣。（廖雁雄攝）

第三次入場觀賽小朋友：港隊表現出色 更喜歡手球運動

陳小朋友是學校手球隊成員，今日已是全運會以來第三次入場觀賽，他身穿上周賽後由門將葉冠英送贈的球衣到場，又帶同球衣，完場後稱要留守等候他們簽名。他讚港隊表現出色，指今次全運會令他更喜歡手球這項運動，笑言以後會多練習。他又稱不捨即將退役的球員，會永遠支持港隊。

手球聯賽球員：冀啟發社會思考如何支持一些未職業化運動

本地手球聯賽球員葉子濠今日亦有入場觀賽，他賽後表示始終對方有身型優勢，亦有較充足訓練，但仍滿意港隊表現。葉又表示，今次是他首次在啟德看手球賽，稱好感動見到這麼多市民支持手球運動，指香港手球未職業化，球員們走到這裡，已做得好好，又期望今次可以啟發社會思考如何支持一些未職業化運動。

被問到有何說話想向港隊說，葉多謝一眾港隊成員，稱他們證明了只要努力，原來有機會出到一點成績，又稱他們令港人知道原來手球是一項十分刺激的運動，為他們感到驕傲。