全運會手球｜香港隊銅牌戰家人總動員打氣　鋼門妻：聽日終於見面

全運會手球項目的香港隊由業餘球員組成，有球員為打全運會而不惜辭職，今晚六時對戰北京爭取銅牌。比賽門票全部已經售罄，下午五時多比賽場地啟德體藝館外已經有不少港隊支持者到場，當中不乏隊員們的一眾親友。



門將葉冠英的妻子今日特意帶同鮮花到場，稱丈夫賽前要集訓、賽事期間要入住選手村，已有三個月未有好好見面，近日見到老公的唯一方法，就是入場做「小粉絲」，又泛淚說「聽日終於見到面」。隊長謝永輝的母親亦很掛念兒子，觀賞了10場賽事，有時看到兒子在場力戰或有受傷，感到心痛，但亦很高興他能踏上全運會的大舞台。



手球隊門將葉冠英的妻子，今日帶同花束到場，為丈夫打氣。（廖雁雄攝）

門將葉冠英的妻子葉太賽前手持兩紮鮮花，在體藝館門外興奮打卡，稱一紮是給老公，另一紮是給同是隊員的叔仔葉冠雄，慰勞二人多月來的辛苦。她稱老公十分熱愛手球，每星期有四日會在下班後練習，又笑言對方愛手球的程度可以令他三個月不歸家，雖然很開心見證對方踏上大舞台，但有時亦感到心痛。

葉太又提到，今次全運會丈夫賽前要到北京等地集訓，加上比賽時要入住選手酒店，因此已有三個月沒有與對方好好見面，十分想念對方，因此購票入場，做「小粉絲」，又興奮表示：「聽日終於可以見到面！」

大批市民提早到場，等候欣賞香港隊對北京隊的銅牌戰。（廖雁雄攝）

隊長謝永輝的媽媽身穿紅色的手球隊打氣衣，與親人到場。（王海圖攝）

隊長謝永輝的媽媽身穿紅色的手球隊打氣衣與親人到場，這是她今次全運會第十次入場。她說謝永輝打手球超過20年，她從未料到香港隊會躋身四強，為他感到開心。她平時很少觀看兒子打手球，今次全運會發現原來很多碰撞，見到兒子撞瘀、擦傷亦感到心痛。

謝母又指，已經有大半年未與好好見面，之後會約對方食飯見面，稱不論輸贏，都要好好慰勞兒子。

全運會手球香港隊賽前練習。（廖雁雄攝）

