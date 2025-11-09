港鐵何文田站A出口改標朗賢峯、棄愛民邨　居民：𠵱家唔識返屋企

港鐵何文田站上蓋豪宅「朗賢峯」入伙，港鐵近日也將何文田站A出口的指示牌，由原本標示「愛民邨/何文田邨」更改為「朗賢峯」。



有愛民邨居民在更改後，未能即時辨認正確回家方向的出口，「應該兩邊都寫埋，我𠵱家唔識返屋企。」有市民稱用「愛民邨」較好，「改咗呢名（朗賢峯好似冇咩人識」，擔憂令長者混淆。



港鐵近日將何文田站A出口的懸掛天花板的指示牌，由原本標示「愛民邨/何文田邨」更改為「朗賢峯」。(洪芷菁攝）

位於閘機對出的掛牆指示牌，首行顯示了「朗賢峯」，而「何文田邨」及「愛民邨」則分別顯示在第五行及第八行。(洪芷菁攝）

原A出口指示牌標示「愛民邨/何文田邨」 指示牌首位改「朗賢峯」

港鐵近日將何文田站A出口的懸掛天花板的指示牌，由原本標示「愛民邨/何文田邨」更改為「朗賢峯」。而位於閘機對出的掛牆指示牌，首行顯示了「朗賢峯」，而「何文田邨」及「愛民邨」則分別顯示在第五行及第八行。

愛民邨的居民李太（右）說：「應該兩邊都寫埋，我宜家唔識返屋企。」(洪芷菁攝）

居住在愛民邨附近的居民洪先生認為不會造成混淆，因為經常經這個站口離開。(洪芷菁攝）

愛民邨居民李太：指示牌應該兩邊屋苜苑都寫埋

愛民邨居民李太下午正打算前往愛民邨，但離開閘機後，卻對於往哪個出口行有些猶豫不決。被問及有否留意指示牌名稱的更改，她回答「唔知，就係𠵱家我唔知去邊？」她表示：「應該兩邊都寫埋，𠵱依家唔識返屋企。」她續指，對於其他不是經常來的市民，這個更改並不方便。

經常到何文田參與活動的市民梅女士（右）認為，用「愛民邨」較好，「改咗呢名好似冇咩人識。」(洪芷菁攝）

常到何文田市民：改朗賢峯好似冇咩人識

經常到何文田參與活動的市民梅女士認為，用「愛民邨」較好，「改咗（朗賢峯）呢個名好似冇咩人識。」她續指，可能有部分長者會因而混淆，但她習慣經這個出口進出則影響不大，但不是經常來的市民可能會有影響。

居住在愛民邨附近的居民洪先生表示，有留意指示牌的改動，他認為不會造成混淆，因為經常經這個站口離開。

港鐵的確要求前往不同樓層的乘客分兩條隊輪候升降機。（陳嘉敏攝）

2017年何文田站A3出口一部升降機放工時間只供「天鑄」住客使用

何文田站已非首次捲入「棄貧」風波，早在2017年有人揭發港鐵在放工繁忙時間，將何文田站A3出口一部升降機鎖起，只讓鄰近豪宅「天鑄」住客使用，令居住何文田公屋及居屋的乘客需「等多幾部𨋢」，批評港鐵安排失當。當時所見，A3出口的三部升降機外分流，要求乘客分兩條隊，分別是前往何文田邨或愛民邨，以及「往天鑄」。

港鐵當時解釋，其中兩部升降機只停留車站大堂及行人天橋樓層（即通往愛民邨及何文田邨），有關安排是參考了乘客意見及作實地調查後實施，指做法可更有效疏導人流，及確保繁忙時段的車站運作暢順。

三部升降機中只有一部可停留通往天鑄的忠孝街出口。（陳嘉敏攝）