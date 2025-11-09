港鐵何文田站A出口改標朗賢峯　田北辰：離Ｘ晒譜　已向港鐵反映

港鐵何文田站上蓋豪宅「朗賢峯」入伙，港鐵近日也將何文田站A出口的指示牌，由原本標示「愛民邨/何文田邨」更改為「朗賢峯」。曾任九鐵主席的立法會議員田北辰聞悉，不禁批評「離Ｘ晒譜」，他認為標示應「歷史先行」，他已向港鐵有關方面反映，相信會快速修改。



曾在港鐵任職的另一立法會議員張欣宇指，出口一般會以最有標誌性的地方作標示，提到何文田站已啟用近10年，市民已習慣原本標示「愛民邨/何文田邨」，認為改名的做法不妥當。對於應否改回原本標示，他指：「如果一件事你唔應該咁做，你道理上唔應該咁做，你就算話唔係好多人投訴...... 其實你都應該行返一個更加合理嘅方式。」



位於閘機對出的掛牆指示牌，首行顯示了「朗賢峯」，而「何文田邨」及「愛民邨」則分別顯示在第五行及第八行。(洪芷菁攝）

港鐵近日將何文田站A出口的懸掛天花板的指示牌，由原本標示「愛民邨/何文田邨」更改為「朗賢峯」。(洪芷菁攝）

A出口懸掛天花板指示牌原本標示「愛民邨/何文田邨」

港鐵近日將何文田站A出口的懸掛天花板的指示牌，由原本標示「愛民邨/何文田邨」更改為「朗賢峯」。而位於閘機對出的掛牆指示牌，首行顯示了「朗賢峯」，而「何文田邨」及「愛民邨」則分別顯示在第五行及第八行。

朗賢峯有專屬升降機直達港鐵何文田站A4入口。（資料圖片）

朗賢峯有專屬升降機直達港鐵何文田站A4入口。（資料圖片）

田北辰：呢次係最冇政治智慧

曾任九鐵主席的立法會議員田北辰認為，港鐵站指示牌應是「歷史先行」，有新項目可以加入，但不應取代較舊的，愛民邨及何文田邨比朗賢峯早落成入住，應是採用外加朗賢峯方式，「離Ｘ晒譜！」

「（港鐵）呢次係最冇政治智慧，將呢幾年表現一下子打回頭！」他表示，已向港鐵有關方面反映，據他了解，會快速修改。

田北辰表示已向港鐵有關方面反映何文田站A出口改標示問題，相信會快速修改。（立法會直播截圖）

張欣宇：估計港鐵改名或因想突出自家樓盤

立法會議員張欣宇認為，港鐵站一般會以最有標誌性的地方作標示，認為改名的做法不妥當，「我諗呢個朗賢峯就好難話係最有標誌性嗰個」。他提到，何文田站已啟用近10年時間，「大家已經係習慣咗嘅時候，你咁樣突然改變，咁其實係一定會有呢個（不便）考慮啦」，認同做法會令長者混淆。

張欣宇指，朗賢峯位於何文田上蓋，估計改名或因港鐵想突出自家樓盤。被問及港鐵應否將標示改回「愛民邨/何文田邨」，他說：「如果一件事你唔應該咁做，你道理上唔應該咁做，你就算話唔係好多人投訴...... 其實你都應該行返一個更加合理嘅方式，咁所以我覺得更加合理嘅方式就應該唔係咁樣擺朗賢峯喺度。」