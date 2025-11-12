彩虹邨謀殺案　六旬漢疑因友欠債捅死對方　向警稱是家居意外

六旬漢的一名地盤工朋友在其位於彩虹邨的家右胸中刀死亡，六旬漢否認謀殺，案件今(12日)在高等法院開審。控方開案陳詞指，事發於被告家中，亦由被告報警及召救護車，被告在不同時候就所發生的事作出不同陳述。他在陪同事主送院時，向警員稱事主為他家維修時意外受傷。後來事主經搶救後死亡，被告改稱因事主欠他2萬元，兩人口角時他用刀把事主捅死。



被告趙忠原，63歲。他被控於2022年2月11日，在黃大仙彩虹邨紅萼樓某單位謀殺許文達（40歲）。

被告趙忠原否認謀殺，在高等法院受審。(資料圖片)

案發地點在彩虹邨紅萼樓的單位。(資料圖片)

警員有到案發單位調查。(資料圖片)

許右胸被捅傷是致命傷勢

控方開案陳詞指，任地盤工的許文達和被告是朋友，許拖欠被告錢，兩人因此爭執，被告捅死許。控方指，許的右胸被捅傷，為致命的傷勢。法醫指，許的死因右胸的刀傷，傷及主要血管。

被告初指許遭工程用刀鎅傷

於2022年2月11日下午5時左右，被告致電999報案中心，聲稱有人發生意外，胸口被金屬板擊中受傷。警員和救護員因此到達涉案單位，當時許已失去知覺。被告當時曾聲稱不知發生何事。許被送往醫院途中，被告在救護車對警員說，許是其朋友，到其單位為他維修電力系統，及進行批盪工程。許在廚房進行批盪工程時，胸口遭工程用的刀鎅傷。許送院後於傍晚6時許不治。

許死後改稱二人曾因金錢問題口角

被告得知許去世後，改稱因許欠他2萬元，兩人發生口角時，他曾用刀捅許。被告在錄影會面則表示，他案發時取刀指向許，許衝向他期間受傷。

事隔一年多後，被告在2023年10月再和警員會面，並稱許只還他一半欠款，他感到憤怒而取刀捅死許。

案件編號：HCCC2/2024