11個月大男嬰患甲流留院兩周後不治　今年第二宗兒童離世個案

衞生署衞生防護中心（中心）今日（13日）表示，一名11個月大男嬰感染甲型流感，留院逾兩周後因併發症延至今日不治，是今年第二宗兒童感染流感後離世的個案。中心再次呼籲學校和家長盡快安排學童和子女免費接種季節性流感疫苗，可預防流感及其併發症的方法，亦可減低重症及死亡的風險。



衞生防護中心。(資料圖片)

中心總監徐樂堅醫生表示，男嬰有長期病患，是今年第二宗兒童感染流感後離世的個案。計及這宗個案，本年度季節性流感疫苗接種計劃由9月展開後已錄得九宗兒童感染流感的嚴重個案，當中只有一人曾在發病前接種本年度季節性流感疫苗。

徐樂堅呼籲所有年滿6個月或以上的人士，除個別有已知禁忌症人士外，若尚未接種季節性流感疫苗，務必立即行動，尤其是高風險群組，例如兒童、長者、患有慢性疾病和免疫抑制的成年人。市民除了透過政府的各項計劃接種季節性流感疫苗，亦可以聯絡自己的家庭醫生安排接種。

最新的監測數據顯示，流感活躍程度雖在10月最後一周回落，但仍然處於較高水平。隨着天氣轉涼，不排除流感活躍程度仍可能會有反覆。徐樂堅表示，香港冬季流感季節大多於1至3月出現，不排除明年初會出現冬季流感季節，籲家長盡早安排子女參加流感疫苗接種，加強保障小朋友。

徐樂堅強調，雖然帶基因突變的甲型流感（H3N2）病毒株近期在本港和不少地區出現，但現時使用的季節性流感疫苗對該抗原漂移病毒株、以至其他甲型和乙型流感仍具保護作用，所以接種流感疫苗仍然是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。