流感｜新增2宗兒童嚴重個案　男嬰危殆　男童就讀學校5人有病徵

衞生署衞生防護中心今日（28日）接獲兩宗有長期病患的兒童感染季節性流感的嚴重個案。首個案涉及一名11歲男童，證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克，他今日因血壓過低被轉往該院的兒童深切治療部，目前情況嚴重。他就讀的特殊學校保良局陳百強伉儷青衣學校，有3名宿生及2名員工出現呼吸道病徵，當中一人需留院，證實染甲流。



另一個案涉及一名11個月大男嬰，他因自身疾病在廣華醫院留醫，昨日（27日）開始出現發燒和咳嗽，被轉送該院的兒童深切治療部，目前情況危殆。由9月開學至今，中心錄得16宗涉及兒童流感的嚴重個案，當中包括一宗死亡個案。\



保良局陳百強伉儷青衣學校另有三名宿生及兩名員工近日出現呼吸道病徵，其中一人需留院治理，其鼻咽拭子樣本同樣證實對甲型流感呈陽性反應。(資料圖片)

保良局陳百強伉儷青衣學校一名11歲男學生證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克。(資料圖片)

11歲男童染甲型流感併發休克 就讀保良局陳百強伉儷青衣學校

首宗個案涉及一名11歲男童。他在上周六（25日）開始出現發燒、咳嗽和氣促，周日（26日）到瑪嘉烈醫院急症室求醫，需留院治理，今日（28日）因血壓過低被轉往該院的兒童深切治療部，目前情況嚴重。他的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克。

11歲男童到瑪嘉烈醫院急症室求醫，需留院治理，目前情況嚴重。（資料圖片／黃學潤攝）

同校3名宿生及2名員工出現呼吸道病徵 一人留院證實染甲型流感

男童居住的學校宿舍近日曾出現流感樣爆發，除上述個案外，另外3名宿生及2名員工近日出現呼吸道病徵，其中一人需留院治理，其鼻咽拭子樣本同樣證實對甲型流感呈陽性反應，目前已康復出院；另外4人情況輕微，無需入院。

中心已向該學校宿舍提供感染控制建議，並會向該宿舍宿生及員工提供抗病毒預防藥物。

11個月大男嬰因自身疾病在廣華醫院留醫，昨日（27日）開始出現發燒和咳嗽，被診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，目前情況危殆。（資料圖片）

危殆11個月大男嬰染甲型流感併發嚴重肺炎 家人近期有呼吸道病徵

第二宗個案涉及一名11個月大男嬰。他因自身疾病在廣華醫院留醫，昨日（27日）開始出現發燒和咳嗽，被轉送該院的兒童深切治療部，目前情況危殆。他的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型（H3）流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。他的一名家居接觸者近期亦曾出現呼吸道病徵，現已康復。

兩名患者最近均不曾外遊，亦尚未接種2025/26季度流感疫苗。衞生防護中心稱，再次敦促學校和家長盡快安排學童和子女免費接種季節性流感疫苗，因為接種流感疫苗是最有效預防流感及其併發症的方法之一，亦可減低重症及死亡的風險。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，本港正值夏季流感季節，學校的流感樣疾病爆發個案自9月起大幅上升。（資料圖片／黃浩謙攝）

9月開學後涉學校爆發個案共有677宗

計及上述兩宗個案，由9月開學至今，有16宗涉及兒童流感的嚴重個案，當中包括一宗死亡個案，年齡介乎11個月大至17歲，其中11人過往的健康狀況良好。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，本港正值夏季流感季節，學校的流感樣疾病爆發個案自9月起大幅上升。截至昨日，9月開學後涉及學校的爆發個案共有677宗，包括幼稚園／幼兒中心（71宗）、小學（369宗）及中學（237宗）。

徐樂堅：夏季流感季節或與冬季流感季節重疊

徐樂堅表示，按目前流感活躍程度和趨勢分析，流感活躍程度在未來幾星期預計會維持在較高水平。另一方面，氣溫下降，病毒一般會較活躍。香港的冬季流感季節大多在1月至3月期間出現，今次夏季流感季節有可能與下一個冬季流感重疊，導致因感染流感而住院的人數較以往更多。

他指如出現發燒及呼吸道病徵，尤是兒童、長者及有長期病患人士，應盡快求醫，以及早接受治療。兒童患上流感，情況可能迅速惡化，家長必須注意患病兒童的身體狀況，一旦發現病童情況轉差，例如出現呼吸急促、喘鳴、咀唇發紫、胸痛、神智模糊、持續發燒或抽搐等，必須立即前往急症室求醫。